Ο 32χρονος Παλαιστίνιος προσωρινά κρατούμενος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Είπε ότι έχει ακουστά τον ISIS

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος είπε στον ανακριτή ότι έχει ακουστά τον ISIS, την ισλαμιστική οργάνωση στην οποία προανακριτικά φέρεται να αποδέχθηκε ότι ανήκει
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την σύντομη απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος για τις υποθέσεις των εμπρησμών στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος έδωσε σύντομη απολογία για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ενώπιον του ανακριτή παρουσία διερμηνέα, αλλά χωρίς να συνοδεύεται από δικηγόρο.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει χωρίς να προσθέσει κάτι παραπάνω.

Είπε επίσης κατά πληροφορίες ότι έχει ακουστά τον ISIS, οργάνωση στην οποία προανακριτικά φέρεται να αποδέχθηκε ότι ανήκει

Σημειώνεται ότι για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικες, ο 32χρονος θα δικαστεί από το αυτόφωρο την επόμενη Τρίτη.

