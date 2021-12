Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο κλάδος της Φιλοξενίας & του Τουρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χρειάζεται στελέχη που όχι μόνο έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, αλλά γνωρίζουν και πώς να απαντήσουν άμεσα και αποτελεσματικά στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς. Σε μια εποχή που η παροχή της απαραίτητης ασφάλειας πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη ενός ταξιδιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο «θέλω» τόσο των επισκεπτών όσο και των επαγγελματιών του κλάδου, η αναζήτηση κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών αποτελεί κεντρικό στόχο των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας.

Όλοι οι επαγγελματίες στη Φιλοξενία & τον Τουρισμό, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν και να τηρούν όχι μόνο τα πολύ υψηλά επαγγελματικά standards που θέτουν οι επιχειρήσεις, αλλά να είναι σε θέση να προσφέρουν μια ανεπανάληπτη φιλοξενία, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Για να πετύχει αυτή η «κυκλώπεια» προσπάθεια, είναι απαραίτητο τα νέα στελέχη που μπαίνουν στην αγορά εργασίας να έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες βάσεις και να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμεπιρίες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις και τις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται. Συνεπώς, η επιλογή του καταλληλότερου εκπαιδευτικού συμμάχου αποτελεί ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία και επαγγελματική εξέλιξη ενός στελέχους στην τουριστική βιομηχανία.

Στο BCA, το τμήμα σπουδών Hospitality & Tourism Management, με 50 χρόνια εμπειρίας σε ξενοδοχειακές και τουριστικές σπουδές, βασίζεται σε έναν διαφορετικό τρόπο θεώρησης του κλάδου, κάτι που προϋποθέτει κι έναν διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης. Θεωρώντας τη φιλοξενία στάση ζωής και όχι μόνο επιστήμη, ο απώτερος στόχος καθηγητών και εισηγητών, είναι να μεταδώσουν στους σπουδαστές την αγάπη, τη γνώση και την μακρά εμπειρία τους σε θέσεις ευθύνης, δημιουργώντας νέους επαγγελματίες με όρεξη για δουλειά και διάθεση να εξελίξουν τον κλάδο.

Το BCA, βραβευμένο ως «Κολέγιο της Χρονιάς» στον διαγωνισμό Education Leaders Award, υπήρξε ένας από τους πρώτους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσέφερε πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Ελλάδα. Το πτυχίο που θα αποκτήσει κάποιος εδώ είναι από το University of West London που φέτος βγήκε 34ο πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τον Guardian. Είναι ένα αναγνωρισμένο πτυχίο, ισότιμο επαγγελματικά με αυτά του ελληνικού πανεπιστημίου, επιτρέποντάς στους σπουδαστές να σταδιοδρομήσουν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο όπου απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.

Διαθέτοντας ακαδημαϊκούς με πολύ πλούσιο διδακτικό και ερευνητικό έργο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κορυφαίους επαγγελματίες της αγοράς με πολυετή εμπειρία σε υψηλότατες θέσεις, το πρόγραμμα βοηθάει τους σπουδαστές του να αποκτήσουν ένα στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και σε βάθος γνώση της αγοράς, στοιχεία που συνδυαστικά θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν αμέσως μόλις εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Έχοντας χτίσει ισχυρούς δεσμούς με τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, παρέχοντας στους σπουδαστές του αποκλειστική πρακτική εκπαίδευση στα ξενοδοχεία Athens Hilton και Crowne Plaza στην Αθήνα, αλλά και άσκηση σε άλλες κορυφαίες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις εντός και εκτός Αθηνών.

Σκοπός του BCA είναι να αποτελέσει την καλύτερη σχολή Hospitality στην Ελλάδα και εργάζεται συνεχώς προς αυτήν την κατεύθυνση με μεγάλη επιτυχία. Μόλις τον Οκτώβριο του 2021 έλαβε χρυσή διάκριση στα Greek Hospitality Awards, γεγονός που επισφραγίζει τις εκπαιδευτικές καινοτομίες με στόχο τη συνεχή προσφορά νέων εμπειριών στους σπουδαστές του. Για παράδειγμα, με πρακτική άσκηση μέσα στο ίδιο το κολέγιο, στους ειδικούς χώρους προσομοίωσης 5άστερου ξενοδοχείου, οι σπουδαστές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εξασκούν καθημερινά και να τελειοποιούν τις πρακτικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, η δυνατότητα εκμάθησης μιας επιπλέον ξένης γλώσσας, η αποκλειστική συνεργασία με καταξιωμένα ξενοδοχεία, η επί πληρωμή εργασία σε κανονικές ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών (5 αστέρων), οι ευκαιρίες συμμετοχής σε παρουσιάσεις καταξιωμένων ομιλητών του χώρου, η αποκλειστική συνεργασία με τις φημισμένες Ελβετικές σχολές, Les Roches και Glion, τα ειδικά οργανωμένα σεμινάρια, οι συμμετοχές σε εκθέσεις και συναντήσεις, δημιουργούν ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει την πολύ υψηλή ποιότητα γνώσεων με την πρακτική άσκηση, δημιουργώντας τους επαγγελματίες του αύριο, σήμερα.

Επενδύοντας στη δυνατή διασύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από συνεργασίες με ξενοδοχεία αποκλειστικά 5 αστέρων, όπως Grecotel, Hilton, Intercontinental, Marriott, Hyattt, Four Seasons, Ikos Resorts, μεταξύ άλλων, το BCA έχει πετύχει ποσοστό απορρόφησης πάνω από 90% των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας. Εστιάζοντας ταυτόχρονα και στο Revenue Management, δηλαδή στην κερδοφορία στην οποία κάθε πετυχημένο διοικητικό στέλεχος πρέπει να στοχεύει, οι σπουδαστές του BCA μπορούν να απαντήσουν ερωτήματα όπως ποια είναι η κατάλληλη τιμή πώλησης, για ποιον πελάτη, ποια χρονική στιγμή και μέσω ποιου καναλιού διανομής θα μετατραπούν άγνωστες συνιστώσες σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το μεταπτυχιακό τμήμα του BCA είναι ουσιαστικά ένα πρωτοποριακό hub με δυναμικές προσωπικότητες που απευθύνεται σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν ή να επεκτείνουν την καριέρα τους στη διοίκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα MA International Hospitality and Tourism Management προσφέρει σημαντικές ανταγωνιστικές ευκαιρίες και σπουδές ακαδημαϊκής αριστείας με διεθνή αναγνώριση και προσανατολισμό.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, οι φοιτητές των Ξενοδοχειακών Σπουδών καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας. Το BCA δημιουργεί στελέχη που γνωρίζουν πώς να μαθαίνουν και να εξελίσσονται συνεχώς τα ίδια, αλλά και πώς να έχουν την ικανότητα να εμπνέουν και να εξελίσσουν τους συνεργάτες τους. Μέσα από μια πολύ πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία, που εμπλουτίζεται συνεχώς, οι φοιτητές στο τμήμα σπουδών Hospitality & Tourism Management του BCA αποκτούν εντυπωσιακά βιογραφικά και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Γιατί, στο ΒΑ in Hospitality and Tourism Management του BCA, It’s the experience that matters!