Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου

Η Γωγώ Ρωμαίου «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ήταν μία ταλαντούχα τραγουδίστρια του λαϊκού ρεπερτορίου και είχε συνεργαστεί με πολλά μεγάλα ονόματα της Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατο της Γωγώς Ρωμαίου. Όμως οι φίλοι της τραγουδίστριας έκαναν γνωστή τη δυσάρεστη είδηση, μέσω των social media, και την αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα.

Μεταξύ αυτών ήταν και η καλή της φίλη και επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου «Bodega», Μπέλλα Αμπατζάκη, η οποία δημοσίευσε τη Δευτέρα (20.01.2026) ένα σπαρακτικό μήνυμα για τον θάνατο της Γωγώς Ρωμαίου.

«Έκανες κομμάτια την καρδιά μου», έγραψε σε μία ανάρτηση στο Facebook.

«Αστέρι μου, κούκλα μου όμορφη καλό ταξίδι, καλό παράδεισο, θα σε έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου», έγραψε στην ανάρτησή της, χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατο της Γωγώς Ρωμαίου.

Η Γωγώ Ρωμαίου είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και ασχολούνταν επαγγελματικά με το τραγούδι από την ηλικία των 17 ετών.

Η πρώτη της εμφάνιση σε νυχτερινό κέντρο ήταν στις Μούσες στην Αθήνα και μέχρι σήμερα είχε συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές, όπως ο Σταμάτης Γονίδης, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Χάρης Κωστόπουλος, ο Σπύρος Σπυράκος και άλλοι.

Μάλιστα, η Γωγώ Ρωμαίου το καλοκαίρι του 2025 είχε κυκλοφορήσει κι ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Το Μαγαζί… Το Κλείσαμε».

Σημειώνεται ότι στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 είχε «φύγει» από τη ζωή και η μητέρα της τραγουδίστριας.