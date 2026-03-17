Πολεμικό Ναυτικό: Τα drones «μπαίνουν» στη μάχη του Στόλου – Παρουσία Δένδια επίδειξη σε άσκηση

Μια ακόμα εξέλιξη έρχεται για να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του OnAlert.gr και αυτό δεν είναι άλλο από την άσκηση που πραγματοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, με την χρήση drones καθώς επίσης μη επανδρωμένων μέσων και συστημάτων.

Η άσκηση, η οποία εκτελείται ήδη εν όρμω από τις 9 έως τις 13 Μαρτίου και στην συνέχεια εν πλω από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου, αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια από το Πολεμικό Ναυτικό να δοκιμάσει σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες μη επανδρωμένα συστήματα που αναπτύσσουν ελληνικές εταιρείες, τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα.

Μάλιστα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα παρακολουθήσει, αύριο Τέταρτη (18.03.2026) στις 9:30 π.μ. από τη φρεγάτα «Έλλη» την άσκηση αυτή, με την κωδική ονομασία «UVEX 1/26» που θα διεξαχθεί στον κόλπο Μεγάρων.

Το Πολεμικό Ναυτικό επιδιώκει μέσα από αυτή τη διαδικασία να εντοπίσει λύσεις που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στο επιχειρησιακό δόγμα, αλλά και να επιταχύνει τη συνεργασία με την ελληνική αμυντική βιομηχανία στον ταχύτατα εξελισσόμενο τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η άσκηση που πραγματοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου θαλάσσιων περιοχών, αλλά και σε σενάρια ναυτικού πολέμου όπου τα drones μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

Θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα επιχειρούν πάνω από θαλάσσιες περιοχές συλλέγοντας εικόνα και δεδομένα, τα οποία θα μεταδίδονται σε πλοία ή κέντρα επιχειρήσεων.

Εντοπισμός μικρών στόχων

Τα drones μπορούν να εντοπίσουν ταχύπλοα, μικρά σκάφη ή ασύμμετρες απειλές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν από μεγάλα πλοία.

Δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις

Η διασύνδεση drones με πλοία, αισθητήρες και κέντρα διοίκησης αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου ναυτικού δόγματος. Συνεργασία με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνεργασία UAV με USV, δηλαδή μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Τα USV μπορούν να εκτελούν αποστολές:

επιτήρησης

ηλεκτρονικού πολέμου

μεταφοράς αισθητήρων

ακόμη και κρούσης

Τα θαλάσσια drones και η νέα εποχή του ναυτικού πολέμου

Η ανάπτυξη μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (USV) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επαναστάσεις στη ναυτική στρατηγική.

Τα USV μπορούν να εκτελούν αποστολές όπως:

επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών

προστασία λιμανιών

συλλογή πληροφοριών

ηλεκτρονικό πόλεμο

επιθέσεις εναντίον πλοίων

Στον πόλεμο της Ουκρανίας, τα ναυτικά drones απέδειξαν την αποτελεσματικότητα τους εναντίον μεγάλων πολεμικών πλοίων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι απειλές στη θάλασσα. Η εμπειρία αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά και τις ελληνικές στρατιωτικές σχεδιάσεις.

Το ενδιαφέρον του Πολεμικού Ναυτικού

Για το Πολεμικό Ναυτικό, η ανάπτυξη και ενσωμάτωση drones δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική καινοτομία αλλά επιχειρησιακή αναγκαιότητα. Το επιχειρησιακό περιβάλλον του Αιγαίου χαρακτηρίζεται από:

μεγάλο αριθμό νησιών

περιορισμένους θαλάσσιους χώρους

ανάγκη συνεχούς επιτήρησης

Τα drones μπορούν να προσφέρουν:

συνεχή επιτήρηση.

χαμηλό κόστος λειτουργίας.

δυνατότητα μαζικής χρήσης.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς