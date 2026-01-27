Ελλάδα

Ρουμανία: «Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο της τραγωδίας» λέει το ΥΠΕΞ για το τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές»
Ανακοίνωσε για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Γαλλία, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών το απόγευμα της Τρίτης (27.1.26).

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με μικρό βαν από την Κατερίνη, έκαναν στάση στη Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Λιόν της Γαλλίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους για την 8η αγωνιστική του Europa League την Πέμπτη (29.1.26). Το βανάκι που τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό και η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στο σημείο της τραγωδίας σπεύδει προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

«Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει αμέσως στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

