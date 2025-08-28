Ελλάδα

Σε ύφεση η φωτιά σε Πάργα και Πρέβεζα: Συνεχίζουν να επιχειρούν εναέριες δυνάμεις – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο

Πυροσβέστες και εθελοντές παραμένουν στο σημείο για να σβηστεί πλήρως η φωτιά
Η φωτιά στον Βουβοπόταμο
Η φωτιά στον Βουβοπόταμο / φωτό από βίντεο onprevezanews

Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δύο διάφορες εστίες και κυρίως σε δασική έκταση στο Αηδόνι στην Πρέβεζα αλλά και στην περιοχή του Βουβοπόταμου και της Κλεισούρας στην Πάργα, ενώ στάλθηκε και μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα». 

Οι φωτιές ξέσπασαν σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας. Η φωτιά βρισκόταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές για αυτό και οι πυροσβέστες αλλά και εθελοντές μάχονταν με τις φλόγες για να προστατέψουν τα σπίτια.

Η κατάσταση βέβαια φαίνεται να έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό.

Σε κινητοποίηση υπήρξαν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Στο σημείο βοηθάνε και εθελοντές με αγροτικά οχήματα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Η φωτιά στην Πρέβεζα
Η φωτιά στην Πρέβεζα / φωτό από prevezatoday
Η φωτιά στον Βουβοπόταμο
Η φωτιά στον Βουβοπόταμο /φωτο onprevezanews
Η φωτιά στην Πρέβεζα
Η φωτιά στην Πρέβεζα / φωτό από onprevezanews
Η φωτιά στην Πρέβεζα
Η φωτιά στην Πρέβεζα / φωτό onprevezanews

Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Υπενθυμίζεται ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Μεσσηνία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να μην πλησιάσει η φωτιά σε σπίτια.

Ελλάδα
