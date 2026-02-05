Συνέλαβαν στρατιωτικό μέσα σε στρατόπεδο – Κατηγορείται για κατασκοπεία

Στη σύλληψη στρατιωτικού μέσα στο στρατόπεδο της μονάδας που υπηρετούσε προχώρησαν οι στρατιωτικές Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, ο στρατιωτικός συνελήφθη παρουσία εισαγγελέα και κατηγορείται για αξιόποινες πράξεις που έχουν να κάνουν με κατασκοπεία.

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.,