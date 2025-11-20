Θεσσαλονίκη: 27χρονος πήγε να καταγγείλει ληστεία και βρέθηκε να δικάζεται γιατί έκλεισε ερωτικό ραντεβού με ανήλικη

Αθώος κρίθηκε απο το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ο 27χρονος που κατήγγειλε ληστεία και ξυλοδαρμό απο αγνώστους σε βάρος του και κατέληξε να είναι κατηγορούμενος για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Το πρωί της Δευτέρας (17/11/2025) ο 27χρονος άνδρας απο τη Θεσσαλονίκη άρχισε να συνομιλεί στο facebook με μία κοπέλα, με την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν σε πάρκο της περιοχής της Πολίχνης με σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά, χωρίς βέβαια να φανταστεί ότι θα πέσει θύμα ληστείας.

Γύρω στις 20:30 της ίδιας μέρας και αφού συναντήθηκαν στο σημείο που έδωσαν ραντεβού, κατευθύνθηκαν σε ένα παγκάκι. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν περίπου 20-25 άτομα και επιτέθηκαν στον 27χρονο, όπου χτυπώντας τον, του απέσπασαν το κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι στο οποίο περιέχονταν χρήματα, μία τραπεζική κάρτα και προσωπικό έγγραφο.

Όταν ο 27χρονος πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει την επίθεση σε βάρος του, συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, καθώς ο ίδιος ανέφερε πως στο σημείο της επίθεσης είχε ερωτικό ραντεβού με ανήλικη.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση δεν έχει υποβληθεί καταγγελία απο ανήλικη στις Αρχές και εκτιμάται ότι το προφίλ απο το οποίο συνομιλούσε η ανήλικη ήταν ψεύτικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 27χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν και, μεταξύ άλλων, πριν απο λίγα χρόνια κατηγορήθηκε για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους, σωματική βλάβη και πορνογραφία ανηλίκων για τα οποία και καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό.

Ο 27χρονος αφού συνελήφθη, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και απολογήθηκε αναφέροντας:

«Για την προηγούμενη υπόθεση στην οποία καταδικάστηκα μονο ο πατέρας μου και η μητέρα μου το γνωρίζουν. Δεν έχω πει πουθενά αλλού για αυτό.

Σε αυτή την περίπτωση η κοπέλα που μου έδωσε ραντεβού για να συναντηθούμε μου είπε ότι ήταν 14 ετών αλλά μετά είπε άλλα. Μου έστειλε βίντεο για να την δω και ζήτησε αρχικά 70 ευρώ για να συνευρεθούμε ερωτικά, όμως καταλήξαμε στα 10 ευρώ.

Εκεί που συναντηθήκαμε μου επιτέθηκαν. Κατήγγειλα αυτο που έπαθα. Μου άρεσε αυτή η κοπέλα. Δεν της είχα πει για το παρελθόν μου. Μόλις έχω γυρίσει απο σεζόν σε ξενοδοχείο όπου δούλευα ως μάγειρας. Προσπαθώ το καλύτερο για τη ζωή μου. Όταν με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι παιδεραστής. Φαινόντουσαν για ανήλικοι. Φορούσαν κουκούλα αλλά τους καταλάβαινα. Δεν τους ήξερα».

Μετά την απολογία του ο 27χρονος κρίθηκε αθώος απο το δικαστήριο και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.