Θεσσαλονίκη: «Φοβάμαι» φώναζε η γυναίκα που της έπεσε στο κεφάλι κομμάτι οροφής στο εμπορικό κέντρο – «Είχε Άγιο» που σώθηκε

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟEΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η γυναίκα έχει κάταγμα στη μύτη
Θεσσαλονίκη: «Φοβάμαι» φώναζε η γυναίκα που της έπεσε στο κεφάλι κομμάτι οροφής στο εμπορικό κέντρο – «Είχε Άγιο» που σώθηκε

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (10/1/26) στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, όταν σε ένα από τα καταστήματα έπεσε ξαφνικά ένα τμήμα της οροφής, πάνω στο κεφάλι της 45χρονης γυναίκας.

Το περιστατικό έγινε σε κατάστημα εστίασης του εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, με την γυναίκα να τραυματίζεται και να επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς τι συνέβη και κατέρρευσε τμήμα της οροφής του μαγαζιού.

Σε βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ακούγονται κραυγές αγωνίας.

Ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει «φοβάμαι» ενώ στο σημείο επικρατεί μεγάλη αναστάτωση.

Η 45χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, ενώ η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου και είχε Άγιο.

«Μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Αμέσως αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς και έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Είναι εκτός κινδύνου και από ότι φαίνεται από τις εξετάσεις φέρει κάταγμα στη μύτη».

