Τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο – Μερική εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων

Το τηλεφώνημα ήρθε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Δυνάμεις της Αστυνομίας έξω από το Εφετείο
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISS

Τηλεφώνημα για βόμβα υπήρξε στο Εφετείο το πρωί της Τετάρτης (4.3.26).

Στο Εφετείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες και προχώρησαν σε μερική εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων. Κλιμάκιο ΤΕΕΜ πραγματοποιεί έρευνες. 

Το τηλεφώνημα ήρθε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την απόφαση κρίθηκαν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό οι 42 κατηγορούμενοι μέλη και πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής για συμμετοχή και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Χρυσαυγίτες δρούσαν ως μέλη ή διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης, υπό το μανδύα πολιτικού κόμματος.

