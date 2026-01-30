Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 5χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο – Είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης

Θλίψη, αναπάντητα ερωτήματα και ανείπωτος πόνος στην Αλεξανδρούπολη, από τον ξαφνικό θάνατο ενός 5χρονου. Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Διδυμότειχου χωρίς τις αισθήσεις του. Αν και οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Γονείς, φίλοι και συγγενείς από όλη την Αλεξανδρούπολη περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής καθώς παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου του. Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί, λίγες ημέρες πριν χάσει τις αισθήσεις του, είχε εμφανίσει συμπτώματα γρίπης.

Σήμερα αναμένονται να δοθούν οι απαντήσεις για την αιτία θανάτου του μιας και ούτε ο ιατροδικαστής μπόρεσε να την προσδιορίσει.

Η είδηση διαδόθηκε αμέσως στο Διδυμότειχο και σκόρπισε θλίψη στην πόλη, αφού οι γονείς του παιδιού ήταν στρατιωτικοί και γνωστοί στην τοπική κοινωνία, κατάγονται από τον Έβρο και υπηρετούσαν στην περιοχή.