Travel blogger καταγγέλλει ότι τη συνέλαβαν στο Μουσείο της Ακρόπολης γιατί φορούσε αποκαλυπτικό φόρεμα

Με ανάρτησή της στο twitter, η Adebola Sowemimo υποστήριξε πως «μόλις με συνέλαβε η ελληνική αστυνομία με βάση ψευδή κατηγορία. Με έχουν θέσει υπό κράτηση. Αυτό είναι ρατσισμός στα καλύτερά του». Σε δεύτερο tweet, ισχυρίστηκε ότι την έδιωξαν από το Μουσείο της Ακρόπολης γιατί το φόρεμα που φορούσε θεωρήθηκε ανάρμοστο.

«Πήγα στην Ακρόπολη στην Αθήνα σήμερα και με έδιωξαν από το Μουσείο γιατί φορούσα ακατάλληλο φόρεμα» έγραψε η Βρετανή travel blogger και ανέβασε φωτογραφία της από την Ακρόπολη και το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει.

I went to the @acropolis in Athens today and I was pushed out of the musem because I was apparently wearing inappropriate clothing. This is what I wore pic.twitter.com/mHyXKFbQlU — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που ανέβασε η ίδια, πρόκειται για ένα λευκό μακρύ φόρεμα. Σχεδόν διαφανές και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στο στήθος.

Η Βρετανή travel blogger, σε μια σειρά από tweets, είπε πως η αστυνομία κλήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης και τη συνέλαβε γιατί την κατηγόρησαν, ψευδώς όπως λέει, πως σήκωνε το φουστάνι της και έδειχνε το σώμα της σε κοινή θέα. «Δεν έχω ιδέα γιατί με κατηγόρησαν ψευδώς για κάτι που δεν έκανα. Με ρεζίλεψε η αστυνομία. Με προκάλεσε η αστυνομία και η κατάσταση με τραυμάτισε ψυχικά».

Police where called and a false testament was made against me that I was lifting my skirt and flashing my body to the public. This is a LIE — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

I have no idea why I have been falsely accused of something I haven't done. I have been ridiculed by the police. Provoked by the Greek police and absolutely traumatised by the situation. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Ισχυρίστηκε επίσης ότι την πέταξαν έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης ενώ της φώναζαν στα ελληνικά και την έσπρωχναν!

I was screamed at and pushed out of the building while being screamed at in Greek. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Σύμφωνα πάντα με όσα κατήγγειλε η Βρετανή blogger, η σύλληψή της έγινε χωρίς την παρουσία μεταφραστή και ήταν τυχερή, όπως έγραψε, που ήταν μαζί της φιλικό της πρόσωπο, το οποίο και της μετέφραζε.

No* — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Περιγράφοντας μάλιστα την κατάσταση στο κρατητήριο, έγραψε σε άλλο tweet πως ενώ ήταν υπό κράτηση για πέντε ώρες, ζήτησε να πάει τουαλέτα και δεν είχε ούτε φως ούτε χαρτί υγείας! Τελικά, η Βρετανή blogger αφέθηκε ελεύθερη.

The condition are disgusting. I have been here for 5 hours. I asked to go toilet where there was no light or tissue paper. #TravellingWhileBlack — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 1, 2019

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν πλήθος σχολίων, με πολλούς να της τονίζουν πως το φόρεμα που επέλεξε να φορέσει για να επισκεφτεί τον Ιερό Βράχο και το Μουσείο της Ακρόπολης, δεν ήταν ιδανικό για την περίσταση. Απαντώντας, εκείνη αναρωτήθηκε γιατί την άφησαν να μπει στο Μουσείο της Ακρόπολης και πλήρωσε εισιτήριο και επέμεινε ότι το θέμα έχει να κάνει με τον ρατσισμό γιατί «υπήρχαν άνθρωποι με λιγότερα ρούχα από εμένα».

Why did they let me in if they had a problem. Don’t act like it’s not a race issue. That’s all it is. There was people there with less clothes than me are you telling it was right to arrest me over a dress. Please recognise racism is an issue. — Adebola| Travel & Lifestyle (@mybreakingviews) August 2, 2019

«Έχω ταξιδέψει σε άλλες χώρες και φορούσα παρόμοια ρούχα και ήμουν απόλυτα εντάξει», ήταν μια από τις απαντήσεις της σε όσους της τόνισαν πως το φόρεμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε για την περίσταση.

Σε άλλη, έγραψε: «Αρκετοί έχουν να πουν πολλά για το φόρεμά μου. Ιστορικά οι Ελληνίδες θεές δεν φορούσαν τίποτα. Είναι ρατσιστικό θέμα και μην μου λέτε ότι έπρεπε να συλληφθώ και να πάω στο δικαστήριο για ένα φόρεμα».