Ο Ευθύμης Λέκκας ανέλυσε τα αίτια που οδήγησαν στον ολοκαύτωμα του νησιού Μάουι της Χαβάης από την τεράστια φονική φωτιά που ξέσπασε εκεί.

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, τόνισε ότι το Φαινόμενο της Καμινάδας και το ηφαιστειακό περιβάλλον ευθύνονται για το ολοκαύτωμα από τη φωτιά στο νησί Μάουι της Χαβάης.

Ο καθηγητής και πρόεδρος του Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τόνισε ότι η στερεοποιημένη λάβα μέσα στην οποία ήταν η πόλη Lahaina της Χαβάης, που μετατράπηκε σε στάχτη και αποκαΐδια από τη φωτιά, προκάλεσαν το Φαινόμενο της Καμινάδας από το οποίο δεν υπήρχε σωτηρία.

«Τα δύο στερεοποιημένα ρεύματα λάβας με διεύθυνση Ανατολή – Δύση, που προήλθαν από παλαιότερες ηφαιστειακές δραστηριότητες, δημιούργησαν μια επιμήκη μορφολογική ταπείνωση, μέσα στην οποία αναπτύχθηκε η πόλη Lahaina, καθιστώντας την το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία του Φαινομένου της Καμινάδας, από το οποίο δεν θα μπορούσε να διαφύγει κανένας», ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας.

Και συνέχισε: «Η πυρκαγιά κατέκαυσε αγροδασικές εκτάσεις στις πλευρές των μεγάλων ηφαιστειακών κώνων που συγκροτούν την νήσο Maui. Όταν έφτασε στο χαμηλότερο υψομετρικά σημείο στο κέντρο των κώνων, όπου και ήταν ανεπτυγμένος ο αστικός ιστός (πόλη Lahaina), η πυρκαγιά γιγαντώθηκε με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αντιμετώπισή της και η πόλη να καταστραφεί ολοσχερώς».

