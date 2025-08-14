Χίος: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους της Χίου, που για ακόμα μία ημέρα δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά…

Στις 20.20 το βράδυ της Πέμπτης (14/8/25) χτύπησε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα της Χίου.

Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο.

Με τις αντοχές των κατοίκων να είναι πλέον σε οριακό σημείο, βλέπουν για ακόμα μία ημέρα να πέφτει το σκοτάδι -και άρα να μη μπορούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα- και να είναι ακόμα ζωντανός ο πύρινος εφιάλτης.