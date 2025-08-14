Ελλάδα

Χίος: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα

Στιγμιότυπο από περιοχή της βορειοδυτικής Χίου, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει για τρίτη ημέρα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών. (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Στιγμιότυπο από περιοχή της βορειοδυτικής Χίου, όπου η φωτιά εξακολουθεί να καίει για τρίτη ημέρα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025. Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών. (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης για τους κατοίκους της Χίου, που για ακόμα μία ημέρα δοκιμάζονται από τη μεγάλη φωτιά

Στις 20.20 το βράδυ της Πέμπτης (14/8/25) χτύπησε μήνυμα του 112 για εκκένωση του οικισμού Λεπτόποδα της Χίου. 

Το μήνυμα έλεγε να απομακρυνθεί ο κόσμος προς Κέραμο. 

Με τις αντοχές των κατοίκων να είναι πλέον σε οριακό σημείο, βλέπουν για ακόμα μία ημέρα να πέφτει το σκοτάδι -και άρα να μη μπορούν να βοηθήσουν τα εναέρια μέσα- και να είναι ακόμα ζωντανός ο πύρινος εφιάλτης.

