Υποχώρησε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός – «Υπήρχαν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου» λέει η ΠΟΕΔΗΝ

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, σήμερα Κυριακή (10.08.2025) στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ «Γεννηματάς», με γιατρό που γλίτωσε από θαύμα πηδώντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μέσα από τον θάλαμο του ασανσέρ, που υποχωρούσε στους παρακάτω ορόφους, με…. ανοιχτή την πόρτα.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο επιμελητής Α ακτινολογίας του Νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων, Χρίστος Αργύρης.

Σύμφωνα με την καταγγελία: «Τεχνολόγος του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου μας, εν ώρα υπηρεσίας και ανεβαίνοντας στον ΤΡΙΤΟ (3ο) όροφο για να διενεργήσει απλή ακτινογραφία με φορητό βαρύ τροχήλατο μηχάνημα στην Β Χειρουργική Κλινική του κτιρίου 2 – δηλαδή αυτό με τις περισσότερες παθολογικές και χειρουργικές κλινικές, την ΜΕΘ και πάνω από όλα το ΤΕΠ – προσπαθώντας να μεταφέρει το μηχάνημα έξω από το ασανσέρ, με το μισό μηχάνημα εκτός ασανσέρ και το ένα πόδι της εκτός του ασανσέρ, ένιωσε τον θάλαμο να υποχωρεί, και με την βοήθεια ασθενούς ή συνοδού και τη δική της ψύχραιμη αντίδραση, εξήλθε του θαλάμου έγκαιρα ενώ λίγο μετά ο θάλαμος τελικά υποχώρησε και έφτασε στο ισόγειο».

Το γεγονός επιβεβαίωσαν πηγές του νοσοκομείου ενώ σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκου, υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλείας του ασανσέρ.

«Είναι αδιανόητο αυτό που έγινε. Θα μπορούσαμε να θρηνούμε θύματα. Πράγματι κινδύνεψε η ζωή της γιατρού. Το ασανσέρ υποχώρησε με ανοιχτή την πόρτα γεγονός που δείχνει ότι υπήρχε δυσλειτουργία.

«Η συνάδελφος είχε μισοβγάλει έξω από τη πόρτα το μηχάνημα. Κατατρόμαξε, ζήτησε βοήθεια και την τελευταία στιγμή με τη βοήθεια συνοδού κατάφερε να βγει έξω με το μηχάνημα. Μπορούσε να εγκλωβιστεί μέσα στο ασανσέρ και να την καταπλακώσει το μηχάνημα. Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό συναδέλφου ή και ασθενή» σημειώνει.

Από το νοσοκομείο με διαβεβαίωσαν ότι υπήρχαν όλα τα πιστοποιητικά ελέγχου του ασανσέρ. Τι σόι ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες; Πρέπει να βρούμε τι συνέβη. Είναι αδιανόητο», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η «απουσία αξιολόγησης » των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;», διερωτάται ο Χρήστος Αργύρης και συνεχίζει:

«Τα έχουμε δώσει όλα στην δουλειά, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή με την ένταση της υπερεργασίας μας και τώρα βλέπουμε ότι το «εργατικό ατύχημα» είναι στην ημερήσια διάταξη… και όταν μιλάμε για εργατικά ατυχήματα ή κάνουμε έγγραφα για αυτά, στην καλύτερη τρώμε μπούλιγκ και τρομοκρατία μέχρι καθαιρέσεις και μετακινήσεις….

Απαιτούμε άμεσα μαζικές προσλήψεις και τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην δουλειά μας.

Δεν θα σας αφήσουμε να κάνετε Τέμπη το νοσοκομειο μας», καταλήγει.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».

