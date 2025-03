Εσωτερική εταιρική εκδήλωση της Novo Nordisk Hellas με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας – 4 Μαρτίου 2025

Η Novo Nordisk Hellas, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας, διοργάνωσε στα γραφεία της μια διαδραστική εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της.

Αφοσιωμένη στην αποτελεσματική διαχείριση της νόσου της παχυσαρκίας και αναγνωρίζοντας τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει αποκτήσει, η Novo Nordisk προσέφερε στους εργαζόμενούς της μια μέρα γεμάτη ομαδική δράση και σωστή ενημέρωση, στοιχεία που αποτελούν προϋπόθεση και βάση για την προσέγγιση μιας σύνθετης νόσου με πολυδιάστατες συνέπειες.

Η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή, χρόνια ασθένεια, με σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομίες και τις κοινωνίες και παγκόσμιο επιπολασμό, ο οποίος έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1975. Αποτελεί, συγχρόνως, βασικό παράγοντα ανάπτυξης χρόνιων μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο διαβήτης, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η στεφανιαία νόσος και ο καρκίνος.[1] Δεδομένου ότι έως το 2035 αναμένεται να πλήττονται περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ενήλικες από υπερβαρότητα και παχυσαρκία, είναι πλέον επείγον το αίτημα για μια πολυτομεακή και ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της νόσου.[2]

Προς αυτήν την κατεύθυνση, με τη διοργάνωση της εταιρικής εκδήλωσης, η Novo Nordisk Hellas ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενούς της και παράλληλα αποδεικνύει ότι τηρεί τη δέσμευσή της για κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης να δράσουμε από κοινού και να μιλήσουμε ανοιχτά για μια νόσο που επηρεάζει την υγεία και την ευημερία των κοινωνιών μας.

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι έλαβαν ενεργά μέρος σε όλα τα δρώμενα και τις συζητήσεις.

Κοινό συμπέρασμα όλων των ομιλιών ήταν ότι η αξιόπιστη πληροφόρηση, η ολιστική προσέγγιση και η ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών συγκροτούν μια δέσμη εργαλείων που λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας ενάντια στη νόσο της παχυσαρκίας.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η εξομολόγηση του γνωστού καλλιτέχνη, Δημήτρη Σταρόβα, ο οποίος, συνοδευόμενος από τη σύντροφο και φροντίστριά του, Άννα Σταθάκη, συγκίνησε μιλώντας για τη δική του εμπειρία με την παχυσαρκία και την περιπέτεια της υγείας του. Συγκεκριμένα τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη έγκαιρης υποστήριξης από επαγγελματία υγείας, χωρίς ενοχές ή καθυστερήσεις καθώς και τη σημασία της πλαισίωσης από το κοινωνικό και προσωπικό περιβάλλον του ασθενούς.

Η Άννα Σταθάκη, από την πλευρά της, στάθηκε στο πώς η νόσος της παχυσαρκίας επηρεάζει όσους βρίσκονται στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του ασθενούς, καθώς αναζητούν και εκείνοι λύσεις προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικά τον δικό τους άνθρωπο.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος και μίλησε για τον Δημήτρη Σταρόβα πριν και μετά την περιπέτεια με την υγεία του. Τους δύο καλλιτέχνες συνδέει πολυετής φιλική και επαγγελματική σχέση, γεγονός που τόνισε ο Γιάννης Ζουγανέλης στην παρέμβασή του. Σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς του και της μετέπειτα διαδρομής για τη διαχείριση της νόσου, ο Γιάννης Ζουγανέλης επεσήμανε πως τόσο ο ίδιος αλλά και όλα τα πρόσωπα του κοινού τους φιλικού περιβάλλοντος στάθηκαν δίπλα στον Δημήτρη Σταρόβα με αγάπη, αποδοχή και ανοιχτή σκέψη.

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, οι εργαζόμενοι της Novo Nordisk είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ενημερωτικό και διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων: επιδόθηκαν σε μια «μάχη» ερωτήσεων όπου όλοι ήταν πραγματικοί νικητές, έχοντας αποκτήσει νέες γνώσεις πάνω σε ένα θέμα με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της εσωτερικής εταιρικής εκδήλωσης, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk Hellas και Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Η νόσος της παχυσαρκίας, καθώς συνδέεται με πολυάριθμες συννοσηρότητες, επιβαρύνει σοβαρότατα τα συστήματα υγείας. Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης για επιτάχυνση της συνεργασίας όλων των φορέων στην κατεύθυνση της πρόληψης και της διαχείρισης μιας νόσου για την οποία, ωστόσο, διαθέτουμε πλέον ασφαλείς και αποτελεσματικές φαρμακευτικές επιλογές. Η Novo Nordisk εδώ και χρόνια υλοποιεί μια ολιστική στρατηγική αναφορικά με τη νόσο της παχυσαρκίας, η οποία επικεντρώνεται στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση, προάγοντας την ευαισθητοποίηση και την έγκυρη ενημέρωση σχετικά με τη νόσο και τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της.»

Η Μαίρη Καραγεώργου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Νοvo Nordisk Hellas, αφού ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους, δήλωσε σχετικά: «Η παχυσαρκία, μια σύνθετη και πολυπαραγοντική νόσος, απαιτεί συστράτευση όλων με στόχο τη βελτίωση της συνολικής μεταβολικής υγείας, της ποιότητας ζωής και της διαχείρισης των συνοδών νόσων. Στη Novo Nordisk, αντιλαμβανόμενοι το οικονομικό φορτίο της νόσου της παχυσαρκίας, ενισχύουμε τη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επενδύουμε στην αναζήτηση νέων καινοτόμων θεραπευτικών επιλογών και υλοποιούμε καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σημερινή εταιρική εκδήλωση στα γραφεία της εταιρείας μας κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική, της αξιόπιστης ενημέρωσης με ενσυναίσθηση και ασθενοκεντρική προσέγγιση.»

