Στη Σομαλία ισλαμιστές Σεμπάμπ επιτέθηκαν στο ξενοδοχείο Χαγιάτ στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου. Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ μιλούν για θύματα.

Αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στη Σομαλία ανέφεραν ότι από το ξενοδοχείο Χαγιάτ στο Μογκαντίσου, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές Σεμπάμπ, ακούγονται πυρά και εκρήξεις.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό Αμπντουκαντίρ Χάσαν, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημειώνεται ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των ισλαμιστών οι οποίοι έχουν καταφύγει στο ξενοδοχείο.

«Ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη λίγα λεπτά προτού διεισδύσουν δια της βίας οι δράστες στο ξενοδοχείο», είπε ο Χάσαν. «Δεν έχουμε λεπτομέρειες μέχρι τώρα, όμως υπάρχουν θύματα και οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετωπίζουν τον εχθρό», πρόσθεσε.

Οι μάρτυρες είπαν ότι ακολούθησε μια δεύτερη έκρηξη, λίγα λεπτά μετά την πρώτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ή να σκοτωθούν οι διασώστες, οι αστυνομικοί και οι πολίτες που έσπευσαν στο ξενοδοχείο για να βοηθήσουν τα θύματα.

Δείτε βίντεο από τις εκρήξεις στο ξενοδοχείο Χαγιάτ:

#AlShabaab militants stormed the Hyatt hotel, #Mogadishu #Somalia, reportedly the residence of intelligence chief Mukhudin Warbak is located#BreakingNews pic.twitter.com/ffMkiPcK4d