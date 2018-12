Τραμπ για Τζορτζ Μπους: Αυθεντικός και αταλάντευτος

Η ανακοίνωση του Τραμπ για τον Τζορτζ Μπους δόθηκε στη δημοσιότητα από το Μπουένος Άιρες, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας G20.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μέσω της αυθεντικότητάς του, του πνεύματός του και της αταλάντευτης δέσμευσής του υπέρ της πίστης, της οικογένειας και της χώρας του, ο πρόεδρος Μπους ενέπνευσε γενιές Αμερικανών συμπολιτών».

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 Δεκεμβρίου 2018