D-Day: Οι δυο άβολες στιγμές με πρωταγωνιστές τον Τζο Μπάιντεν και την Μπριζίτ Μακρόν

Πολλή συγκίνηση αλλά και δυο απρόοπτα είχε η σημερινή ημέρα στη Νορμανδία στην τελετή για τα 80 χρόνια από την απόβαση των συμμάχων που σηματοδότησε την ήττα του ναζισμού και το τέλος του Αδόλφου Χίτλερ.

Το πρώτο είχε πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ο οποίος προσπάθησε να καθίσει σε μια ανύπαρκτη καρέκλα. Τα δευτερόλεπτα μέχρι να βάλει το χέρι της η σύζυγός του Τζιλ Μπάιντεν μπροστά στο στόμα της και να του ψιθυρίσει ότι δεν υπάρχει καρέκλα, φάνηκαν αιώνας.

Biden trying to sit down on a chair that doesn’t exist. pic.twitter.com/93uBV8lg6a

Η άλλη, ήταν η άβολη επίσης στιγμή όταν παραβιάζοντας το πρωτόκολλο, η σύζυγος του Εμμανουέλ Μακρόν, Μπριζιτ Μακρόν, άγγιξε την Βασίλισσα Καμίλα.

Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla’s hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee