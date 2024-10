F-16 στην Τουρκία: Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, καθώς έγινε η πρώτη πληρωμή

Σε ισχύ τέθηκε και επίσημα σήμερα η συμφωνία της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για το πρόγραμμα προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 Block 70 με την Άγκυρα να πραγματοποιεί την πρώτη πληρωμή.

Την είδηση για τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 Block 70 αποκάλυψαν σήμερα (31.10.2024) τουρκικές στρατιωτικές πηγές, στο πλαίσιο ενημέρωσης Τύπου του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης Τύπου από τον αρμόδιο εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, Αντιναύαρχο Ζεκί Ακτιούρκ, στρατιωτικές πηγές μίλησαν σε δημοσιογράφους για την πορεία των διαπραγματεύσεων στα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon.

NEW: Turkey’s F-16 Block 70 purchase contract with the US has been in force since the initial payment was made, according to sources from the Turkish Defense Ministry.