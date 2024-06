G7: «Λιώνει» η Τζόρτζια Μελόνι με τον Εμανουέλ Μακρόν – Σκιρτήματα στο περιθώριο της Συνόδου

Τα μάτια είναι η ο καθρέφτης της ψυχής, οπότε εύκολα προδίδονται ακόμη και αν αυτά ανήκουν στην Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι με «αντικείμενο» του πόθου, τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η Τζόρτζια Μελόνι… λιώνει για τον γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν όπως καταγράφηκε σε κάμερα, κατά τη διάρκεια της συνόδου Κορυφής των G7, και κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το βλέμμα της ιταλίδας πολιτικού, είπε πολλά όταν στο πεδίο της έπεσε ο Μακρόν. Κατά τη χειραψια της οικοδέσποινας της G7 με τους υψηλούς προσκεκλημένους της, περνά από μπροστά της ο γάλλος πρόεδρος με αποτέλεσμα εκείνη να αρχίζει να βγάζει καρδούλες.

Πάντως το βράδυ της Πέμπτης (13.06.2024), οι δυο ηγέτες συγκρούστηκαν αναφορικά με την έλλειψη αναφοράς, στο προσχέδιο συμπερασμάτων, στο δικαίωμα στην άμβλωση.

Meloni loves Macron. You can tell. pic.twitter.com/FD6fH83Uxz