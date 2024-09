Maggie Smith: Ο βασιλιάς Κάρολος υποκλίνεται στο μεγαλείο της – «Το πνεύμα της έλαμπε εντός και εκτός σκηνής»

Ο βασιλιάς Κάρολος απέτισε συγκινητικό φόρο τιμής στον «εθνικό θησαυρό», τη σπουδαία ηθοποιό Maggie Smith, λέγοντας ότι θα τη θυμόμαστε για τη «ζεστασιά και το πνεύμα» της μετά το θάνατό της σε ηλικία 89 ετών.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι «ενώνουν τη φωνή τους με εκείνους που θρηνούν για τη διάσημη ηθοποιό».

«Καθώς πέφτει η αυλαία ενός εθνικού θησαυρού, ενωνόμαστε με όλους εκείνους σε όλο τον κόσμο που θυμούνται με τον πιο θερμό θαυμασμό και τη στοργή τις πολλές σπουδαίες ερμηνείες της, καθώς και τη ζεστασιά και το πνεύμα της που έλαμπε τόσο εκτός όσο και επί σκηνής».

Η δήλωση του βρετανού βασιλιά, συνοδεύτηκε από μια κοινή φωτογραφία τους που τραβήχτηκε στο Grosvenor House του Λονδίνου το 2016.

Η βραβευμένη δύο φορές με Όσκαρ, Βρετανίδα ηθοποιός Maggie Smith, ένας θρύλος του θεάτρου και του κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών όπως ανακοίνωσαν σήμερα (27.09.2024) οι δυο γιοι της.

«Πέθανε γαλήνια στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί», είπαν οι γιοι της, Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς. «(…) στο τέλος της ζωής της ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της».

