Ο Θεός χάρισε στην διάσημη τραγουδίστρια από την Ιρλανδία, την Sinead O’ Connor, που έφυγε από τη ζωή χθες (26.7.2023) σε ηλικία 56 ετών, τα πάντα και μάλιστα απλόχερα. Μα εκείνη δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τίποτα, καθώς μέσα της πάλευε πάντα ο άγγελος και ο διάβολος και ο δεύτερος έβγαινε πάντα νικητής.

Ο Θεός της χάρισε μια μαγική φωνή με μια μοναδική χροιά. Της χάρισε μεγάλες επιτυχίες στη μουσική, της έδωσε δόξα, φήμη, λεφτά. Μα, η Sinead O’ Connor, τα απαρνήθηκε όλα. Ακόμα και τον ίδιο τον Θεό. Η διάσημη τραγουδίστρια ακροβάτησε ανάμεσα στο ταλέντο, τη δόξα και την τρέλα και τελικά νικήτρια ήταν η σκοτεινή πλευρά της.

Ασυμβίβαστη, δυναμική, ακτιβίστρια, που τα έβαζε με όλα και με όλους. Συνάμα όμως, ήταν και εύθραυστη, γυάλινη. Και το γυαλί αυτό έσπασε πολλές φορές. Η διάσημη τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη δόξα, την επιτυχία, αλλά περισσότερο δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις πολλές και μεγάλες τραγωδίες που βίωσε και αυτές οι πληγές την επηρέασαν και την οδήγησαν στην παράνοια.

Η ζωή της το διαζύγιο των γονιών της και η κακοποίηση

Η Sinead O’ Connor γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 στο Γκλέναγκερι του Δουβλίνου της Ιρλανδίας.

Οι γονείς της, Σον Ο’ Κόνορ και Μαρί Ο’ Κόνορ χώρισαν όταν η Sinead O’ Connor ήταν μόλις 8 ετών. Αυτή και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια της μεγάλωσαν με τη μητέρα τους.

Η ζωή της έμοιαζε με κόλαση, καθώς διάσημη τραγουδίστρια αποκάλυψε πολλά χρόνια μετά ότι η μητέρα της κακοποιούσε σωματικά εκείνη και τα αδέλφια της.

Μάλιστα το τραγούδι της Fire on Babylon αναφέρεται στις επιπτώσεις της δικής της κακοποίησης αλλά και όλων των κακοποιημένων παιδιών.

Οι κοπάνες, οι ληστείες και ο σωφρονισμός

Το 1979 η τραγουδίστρια αποφάσισε να εγκαταλείψει τη μητέρα της και να ζήσει με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο.

Εκεί έδειξε ότι η κακοποίηση που είχε υποστεί, την έκανε να… βγει εκτός ελέγχου. Άρχισε τις κοπάνες από το σχολείο. Αυτό όμως, ήταν απλά ένα πταίσμα. Η συνέχεια ήταν χειρότερη.

Η Sinead O’ Connor άρχισε να κάνει ληστείες. Πιάστηκε και την έκλεισαν στο κέντρο συμμόρφωσης Grianán Training Centre.

Η μουσική

Εκεί κάτι άρχισε να αλλάζει και βρήκε κάτι που να το αγαπάει όσο τίποτα. Αφοσιώθηκε στην ανάπτυξη της γραφής και στη μουσική. Το 1983 ο πατέρας της την έστειλε στο Newtown School όπου με την ενθάρρυνση από τον καθηγητή της, για την εκμάθηση της ιρλανδικής γλώσσας, ηχογράφησε μία επίδειξη με δύο δικά της τραγούδια.

Ο θάνατος της μητέρας της

Το 1985 η μητέρα της σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτό την κλόνισε όσο κι αν δεν είχε καλές σχέσεις μαζί της και λίγο αργότερα εγκατέλειψε το συγκρότημά της.

Η μουσική της καριέρα ξεκίνησε όταν την ανακάλυψε το ιρλανδικό συγκρότημα In Tua Nua. Λίγο μετά αποφάσισε να κάνει σόλο καριέρα και χτύπησε φλέβα χρυσού.

Το 1990 έκανε παγκόσμια επιτυχία με το μυθικό Nothing Compares 2 U.

Ήταν το μεγάλο χιτ που υπήρχε στο δεύτερο άλμπουμ της, I Do Not Want What I Haven’ t Got, το οποίο βαθμολογήθηκε ως το Δεύτερο Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς από το NME.

Ωστόσο το τραγούδι της αντιμετώπισε κατά καιρούς πολλές διαφωνίες ύστερα από δηλώσεις και αποφάσεις της ίδιας, όπως η απόφασή της να χειροτονηθεί ως ιερέας παρόλο που ήταν γυναίκα με Ρωμαιοκαθολικό υπόβαθρο.

Από το 2000 και μετά άρχισε να χάνεται από τη μουσική σκηνή.

Το 2003 εμφανίστηκε και κυκλοφόρησε το άλμπουμ της She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty και αμέσως μετά ανακοίνωσε την αποχώρηση της από το μουσικό χώρο.

Ύστερα από μία μικρή χρονική περίοδο αδράνειας ανακοίνωσε σε μία συνέντευξή της ότι η αποχώρηση της αφορούσε αποκλειστικά την ποπ και ροκ μουσική και ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα είδη.

Το 2012 το τραγούδι της Lay your head down απέσπασε Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Τραγούδι.

Το σκίσιμο της φωτογραφία του Πάπα

Από την αρχή της καριέρας της είχε αρχίσει να δείχνει ότι αν νιώσει ότι κάτι ή κάποιος δεν της αρέσει, τότε θα αντιδρούσε φτάνοντας ακόμα και στα άκρα.

Στις 3 Οκτωβρίου του 1992 το έδειξε αυτό με τον πιο εμφατικό τρόπο. Η Sinead O’ Connor κατόρθωσε να μπει στο στόχαστρο όλων σε μια κίνηση που δεν περίμενε κανείς.

Εμφανίστηκε στο σόου Saturday Night Live ως ιερέας και τραγούδησε μια a cappella εκδοχή του «War» του Bob Marley, τον οποίο είπε ως διαμαρτυρία ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Καθολική Εκκλησία.

Εκεί έγινε το «μπαμ»

Κάποια στιγμή, ενώ τραγουδούσε και έλεγε την λέξη «κακό», έβγαλε μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’ στην κάμερα. Το αρχικό σοκ όλων ακολούθησε δεύτερο, ακόμα μεγαλύτερο.

Έσκισε τη φωτογραφία του τότε ποντίφικα σε κομμάτια και είπε στην κάμερα: «Πολεμήστε τον πραγματικό εχθρό». Αμέσως πέταξε τα κομμάτια προς την κάμερα.

Sinead O’Connor has died today.

She was fearless, outspoken, brave.

She was famous for calling out the roman Catholic Church for abuse of children and then ripping a photo of the pope at the time. This caused controversy at the time but she was right.

RIP #SineadOConnor pic.twitter.com/NE5uSSYC8p — Rob Walker (@llamedos77) July 26, 2023

Το περιστατικό συνέβη εννέα χρόνια πριν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ αναγνωρίσει τη σεξουαλική κακοποίηση εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υπό το βάρος των καταγγελιών που είχαν γίνει.

Οι αντιδράσεις ήταν τεράστριες. Η εφημερίδα New York Daily News την αποκάλεσε «Holy Terror» (Ιερό Τρόμο) στο πρωτοσέλιδό της την επόμενη μέρα.

Το NBC έλαβε περισσότερες από 900 κλήσεις διαμαρτυρίας μέσα σε 2 μέρες.

Ο γνωστός σταρ του Χόλιγουντ, Joe Pesci γνωστός Καθολικός παρουσίασε σε εκπομπή μια φωτογραφία του Πάπα και είπε αν ήταν η πράξη της τραγουδίστριας γινόταν σε εκπομπή που θα ήταν κι αυτός εκεί θα της έδινε «μια πικρή γεύση».

Επίθεση της έκανε και η Μαντόνα καθώς είπε: «Νομίζω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να παρουσιάσει τις ιδέες της αντί να σκίσει μια εικόνα που σημαίνει πολλά για τους άλλους ανθρώπους». Και πρόσθεσε: «Εάν είναι εναντίον της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έχει πρόβλημα μαζί της, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει γι’ αυτό».

Σε μια συνέντευξή της το 2002 η Sinead O’ Connor ρωτήθηκε αν θα άλλαζε κάτι σχετικά με την απόφασή της να σκίσει την φωτογραφία του Πάπα και είπε: «Όχι»!

«Είμαι τραγουδίστια διαμαρτυρίας. Απλώς είχα πράγματα να βγάλω από μέσα μου. Δεν είχα καμία επιθυμία για φήμη», συμπλήρωσε.

Οι αποδοκιμασίες και το κλάμα

Δύο εβδομάδες μετά την εμφάνιση της στην περίφημη εκπομπή Saturday Night Live και το σκίσιμο της φωτογραφίας του Πάπα, πήγε να τραγουδήσει σε μια συναυλία αφιερωμένη στον Bob Dylan στο Madison Square Garden.

Άκουσε τα εξ αμάξης απο το κοινό. Ο ηθοποιός Kris Kristofferson που ήταν εκεί της είπε: «Μην αφήσεις τα καθάρματα να σε ρίξουν κάτω». Εκείνη απάντησε: «Δεν είμαι κάτω».

Το κοινό συνέχισε να την αποδοκιμάζει. Εκείνη έσπασε και έβαλε τα κλάματα.

The biggest impression Sinéad O’Connor made on me was her performance at the Bob Dylan tribute show a few days after she ripped up the pope’s pic on SNL. She doubled down on her criticism of the church even while being booed by all of Madison Square Garden – she was 26 & so brave pic.twitter.com/Q5vASO2Zs7 — c a i t l i n (@hello__caitlin) July 26, 2023

Η επίθεση στην Miley Cyrus

Το 2013 η Sinead O’ Connor έβαλε στο στόχαστρο την τραγουδίστρια Miley Cyrus. Της έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία προειδοποίησε την Cyrus για την κακή μεταχείριση των γυναικών στη μουσική βιομηχανία και το προφίλ που προβάλει και ισχυρίστηκε ότι η σεξουαλικότητα είναι ένας παράγοντας σε αυτό.

Λίγο μετά είπε: «Το μήνυμα που στέλνετε συνέχεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ωραίο να εκπορνεύεσαι. Δεν είναι τόσο ωραίο Miley. Είναι επικίνδυνο. Οι γυναίκες πρέπει να εκτιμώνται για πολλά περισσότερα από τη σεξουαλικότητά τους. Δεν είμαστε απλώς αντικείμενα επιθυμίας. Θα σας ενθάρρυνα να στείλετε πιο υγιή μηνύματα στους συνομηλίκους σας».

Το ξύλο με τον Prince

Σε μια συνέντευξη της στον νορβηγικό σταθμό NRK τον Νοέμβριο του 2014 είπε ότι είχε τσακωθεί και με ένα άλλο σταρ της μουσικής, τον Prince.

«Με κάλεσε στο σπίτι του μετά το “Nothing Compares 2U” (σ.σ. εκείνος το έγραψε, το 1985). Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Είπε ότι δεν του άρεσε να λέω άσχημα λόγια στις συνεντεύξεις. Έτσι του είπα να… γα@@@@@. Έγινε αρκετά βίαιος. Έπρεπε να ξεφύγω από το σπίτι του στις 5 το πρωί».

Η εξαφάνιση

Τον Μάιο του 2016 είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης και οι αρχές εξέφραζαν το φόβο ότι μπορεί να αυτοκτόνησε.

Η Sinead O’ Connor είχε βγει για βόλτα με το ποδήλατο της στο προάστιο Wilette, στο Σικάγο, και χάθηκε.

Τελικά εμφανίστηκε λίγο καιρό μετά.

Ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό

Ανάμεσα στα άλλα που έκανε, ήταν και η αλλαγή θρησκείας. Ασπάστηκε το Ισλάμ τον Οκτώβριο του 2018. Είπε ότι αυτό είναι το «το φυσικό τέλος του ταξιδιού κάθε ευφυούς θεολόγου».

Άλλαξε επίσης το όνομά της σε Shuhada’ Davitt. Δημοσίευσε ένα βίντεο όπου απαγγέλλει το Αντάν, το ισλαμικό κάλεσμα για προσευχή, αλλά και φωτογραφίες της με χιτζάμπ.

Το Νοέμβριο του 2018 επιτέθηκε στους Χριστιανούς, καθώς έγραψε σε ανάρτησή της στα social media: «Αυτό που πρόκειται να πω είναι κάτι τόσο ρατσιστικό που ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα μπορούσα ποτέ να το αισθανθώ. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να περάσω ποτέ ξανά χρόνο με λευκούς ανθρώπους (αν έτσι λέγονται οι μη μουσουλμάνοι). Ούτε για μια στιγμή, για κανέναν λόγο. Είναι αηδιαστικοί».

Αργότερα τον ίδιο μήνα, η O’ Connor ανέκρουσε πρύμναν και είπε ότι το επίμαχο tweet έγινε σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το Twitter να κλείσει τον λογαριασμό της. «Ζητώ συγγνώμη. Αυτό ήταν ένα από τα πολλά τρελά tweets, που μόνο ο Θεός ξέρει».

Άλλαζε συνέχεια το όνομά της

Το 2017, είχε αλλάξει το όνομά της. Το έκανε Magda Davitt, λέγοντας σε μια συνέντευξη ότι επιθυμούσε να είναι «ελεύθερη από τα ονόματα σκλάβων». Αργότερα όταν ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε πάλι όνομα, καθώς ονομάστηκε Shuhada’ Davitt.

Από τα μέσα του 2019 άλλαξε πάλι το επώνυμό της από Davitt σε Sadaqat.

Το ξυρισμένο κεφάλι

Η απόφασή της να ξυρίσει το κεφάλι της ήταν πάντα ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Έλεγε αρχικά ότι το ξύρισε για να δείξει ότι είναι ενάντια στις παραδοσιακές απόψεις των γυναικών για τα μαλλιά.

Χρόνια αργότερα, η O’ Connor είπε ότι είχε αρχίσει να μεγαλώνει ξανά τα μαλλιά της. Όταν κάποιος όμως, την μπέρδεψε με μια άλλη τραγουδίστρια την Enya τα ξύρισε ξανά. «Δεν νιώθω σαν εμένα αν δεν έχω ξυρίσει τα μαλλιά μου. Έτσι, ακόμα και όταν είμαι ηλικιωμένη κυρία, θα τα ξυρίζω», είπε.

Ο θάνατος του γιου της που την «διέλυσε»

Τον Ιανουάριο του 2022 ήρθε το πιο μεγάλο χτύπημα της ζωής της. Στις 7 Ιανουαρίου 2022, δύο ημέρες αφότου ο 17χρονος γιος της Shane αναφέρθηκε ως εξαφανισμένος από το Newbridge, στην κομητεία Kildare, βρέθηκε νεκρός από την αστυνομία στο Bray, στην κομητεία Wicklow.

Ο γιος της είχε αυτοκτονήσει.

Λίγο μετά έγραψε στα social media: «Ο υπέροχος γιος μου, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τελειώσει την επίγεια μάχη του σήμερα και βρίσκεται με τον Θεό. Ελπίζω να αναπαυτεί εν ειρήνη και κανένας να μην ακολουθήσει το παράδειγμά του. Μωρό μου, σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου».

Στη συνέχεια επέκρινε την υπηρεσία οικογενειακών υπηρεσιών της Ιρλανδίας, Tusla, και την εθνική αρχή υγείας, την HSE, όσον αφορά τον χειρισμό της υπόθεσης του γιου της.

Τρεις μέρες αργότερα, όμως, τα γύρισε και ζήτησε συγγνώμη από την Tusla, λέγοντας: «Θα κάνω το σωστό και θα ζητήσω συγγνώμη για την επίθεση μου. Η Tusla εργάζεται με πολύ περιορισμένους πόρους. Αγαπούσαν τον Shane. Είναι συντετριμμένοι, είναι άνθρωποι. Λυπάμαι που τους αναστάτωσα».

Λίγο μετά είπε ότι αποσύρεται από τη μουσική μετά την αυτοκτονία του γιου της.

«Τίποτα δεν έχει νόημα πια», είπε τότε και συμπλήρωσε: «Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι, για το οποίο θα τραγουδήσω».

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N — Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023

Οι απειλές για αυτοκτονία, οι απόπειρες και η νοσηλεία

Τον Ιανουάριο του 2022, μιας εβδομάδα μετά την αυτοκτονία του γιου της, νοσηλεύτηκε με δική της βούληση μετά από μια σειρά από tweets στα οποία ανέφερε ότι επρόκειτο να αυτοκτονήσει.

Η διπολική διαταρραχή

Σε μια εκπομπή της Oprah Winfrey στις 4 Οκτωβρίου 2007, η Sinead O’ Connor αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή τέσσερα χρόνια νωρίτερα και είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει στα 33α γενέθλιά της στις 8 Δεκεμβρίου 1999.

Σεξουαλικότητα

Σε μια συνέντευξη του 2000 στο Curve, η O’ Connor αποκάλυψε ότι ήταν bisexual και είχε δοκιμάσει και τις σχέσεις και τον έρωτα με γυναίκες ανά διαστήματα. Σε μια άλλη συνέντευξή της δήλωσε ότι ενώ οι περισσότερες σεξουαλικές της σχέσεις ήταν με άνδρες, είχε τρεις σχέσεις με γυναίκες.

Πολιτική

Η τραγουδίστρια ήταν και ένα πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Ήταν ένθερμη υποστηρικτής της ενωμένης Ιρλανδίας και μάλιστα είχε καλέσει το αριστερό ρεπουμπλικανικό κόμμα Σιν Φέιν (σ.σ. θεωρούνταν ο πολιτικός βραχίονας του IRA) να είναι «πιο γενναίο».

Μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, έγραψε στο Facebook: «Η Ιρλανδία επίσημα δεν ανήκει πλέον στη Βρετανία».

Η προσωπική ζωή της

Η Sinead O’ Connor έκανε τέσσερις γάμους από τους οποίους είχε αποκτήσει 4 παιδιά.

Στις 18 Ιουλίου 2015 είχε γίνει γιαγιά, καθώς ο πρώτος της εγγονός γεννήθηκε από τον γιο της Τζέικ Ρέινολντς και τη φίλη του Λία.

Τα προβλήματα υγείας και τα ναρκωτικά

Τον Αύγουστο του 2015, ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε υστερεκτομή αφού υπέφερε από γυναικολογικά προβλήματα για περισσότερα από τρία χρόνια.

Λίγο αργότερα κατηγόρησε το νοσοκομείο ότι αρνήθηκε να της χορηγήσει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης μετά την εγχείρηση και είπε ότι αυτό ήταν η κύρια αιτία για τα προβλήματα ψυχικής υγείας της τα επόμενα χρόνια.

Η τραγουδίστρια είχε θέματα και με τα ναρκωτικά. Κάπνιζε κάνναβη για 30 χρόνια και το 2016 πήγε σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης, για να τερματίσει τον εθισμό της.

Αποφάσισε κάποια στιγμή πριν λίγα χρόνια να μιλήσει για τη ζωή της μέσω μιας αυτοβιογραφίας και τον Ιούνιο του 2021 δημοσιεύτηκαν τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Rememberings».