Walt Disney: Αναβάλλεται επ’ αόριστον η πρεμιέρα του «Death on the Nile»

Η Walt Disney Co ακύρωσε προσωρινά την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας περιπέτειας και μυστηρίου «Death on the Nile» (Θάνατος στο Νείλο).

Η ταινία της Walt Disney στηρίζεται σε νουβέλα της Αγκάθα Κρίστι, ενώ η αρχική παρουσίασή της, είχε προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο. Η Disney, σε ανακοίνωσή της, δεν έδωσε νέα ημερομηνία για την πρεμιέρα της ταινίας.

H απόφαση αυτή ακολουθεί αποφάσεις που έλαβαν οι εταιρίες παραγωγής ταινιών στο Χόλιγουντ, αναβάλλοντας για το 2021 την παρουσίαση μιας σειράς ταινιών μεγάλης εισπρακτικής δυναμικής.

Μεταξύ αυτών, η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die» και η ταινία δράσης «Black Widow».

Η Disney έλαβε την απόφασή της, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, επέβαλαν εκ νέου αυστηρά περιοριστικά μέτρα, ώστε να καταπολεμήσουν το ξέσπασμα στις μολύνσεις από την πανδημία του κορονοϊού.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ