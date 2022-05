Στο Αφγανιστάν οι τηλεπαρουσιάστριες αψηφούν την εντολή των Ταλιμπάν να καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Πολλές γυναίκες δημοσιογράφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα από τότε που ανέλαβαν την εξουσία οι φανατικοί ισλαμιστές.

Από τότε που επέστρεψαν στη διακυβέρνηση του Αφγανιστάν τον περασμένο χρόνο, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην κοινωνία, πολλοί από αυτούς μάλιστα καταπατούν τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα ο ανώτατος ηγέτης του Αφγανιστάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, εξέδωσε διάταγμα το οποίο καλεί τις γυναίκες να φορούν δημοσίως μπούρκα, το ισλαμικό ένδυμα που καλύπτει όλο το σώμα και το πρόσωπο και να μένουν στο σπίτι αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να βγουν έξω!

