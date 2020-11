Αγάλματα σημαντικών Μαύρων, με μια εφαρμογή διευρυμένης πραγματικότητας

Από τα χιλιάδες αγάλματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόνον 15 αφορούν προσωπικότητες της μαύρης φυλής, σύμφωνα με εκτιμήσεις του BBC, σχεδόν όσα τα αγάλματα των ιστορικών προσώπων που είχαν εμπλακεί στο διατλαντικό δουλεμπόριο.

Τώρα, η μη κυβερνητική οργάνωση του Λονδίνου Black Learning Achievement and Mental Health (BLAM) εξέλιξε μια εφαρμογή διευρυμένης πραγματικότητας -την History Bites – που επιτρέπει στους χρήστες να «ανεγείρουν» εικονικά αγάλματα και αναθηματικές πλάκες προσωπικοτήτων της Μαύρης ιστορίας.

Συμπληρώνοντας ένα κουίζ για κάθε μία από αυτές τις προσωπικότητες, η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετήσει αντίστοιχο μνημείο χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες AR, ώστε να «δει» αναπαράσταση της κληρονομιάς και ιστορίας του όπου επιθυμεί, είτε σε γνωστούς δημόσιους χώρους είτε στη γειτονιά του.

«Πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να ενισχύσουμε τη φυλετική εκτίμηση και τη φυλετική ταυτότητα των Μαύρων παιδιών με το να τους δείξουμε θετικές αφηγήσεις για τον εαυτό τους, ώστε να τους σταματήσουμε από το να εσωτερικεύουν αρνητικά στερεότυπα για τη φυλετική τους ομάδα» τόνισε, μιλώντας στο Dezeen, η ιδρυτής του BLAM, Ife Thompson.

Στην εφαρμογή της μη κυβερνητικής οργάνωσης φιγουράρουν προσωπικότητες από όλη την ιστορία και την αφρικανική διασπορά. Όπως ο Μούσα ο Πρώτος (Musa I), επικεφαλής της αυτοκρατορίας του Μάλι στη Δυτική Αφρική τον 14ο αιώνα και θεωρούμενος ευρέως ως ο πλουσιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ. Επίσης, ο Κβάμε Νκρούμαχ (Kwame Nkrumah), ο οποίος ηγήθηκε της ανεξαρτησίας της βρετανικής αποικίας Gold Coast το 1957 και στη συνέχεια έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της Γκάνας. Δύο γυναίκες που ακόμα είναι εν ζωή: η αστροναύτης της NASA -και πρώτη Μαύρη που ταξίδεψε στο διάστημα- Mae Jemison, καθώς και η Βρετανή συγγραφέας και ιδρυτής της οργάνωσης Organisation of Women of African and Asian Descent (OWAAD), Stella Dadzie. Το μόνο γεγονός που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή είναι το τετράμηνο μποϊκοτάζ Bristol Bus Boycott του 1963 το οποίο υποχρέωσε τη βρετανική εταιρεία Bristol Omnibus Company να υπαναχωρήσει από την απαγόρευση μαύρων και ασιατικής καταγωγής οδηγών στα λεωφορεία της (απαθανατίζεται με ένα γλυπτό σηκωμένης γροθιάς ενός έγχρωμου, ως σύμβολο αλληλεγγύης και αντίστασης).

Η BLAM εξέλιξε την εφαρμογή στο πλαίσιο του Black History Month στο Ηνωμένο Βασίλειο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ