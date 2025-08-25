Αγγλία: Συντριβή ελικοπτέρου με 1 τραυματία να μεταφέρεται στο νοσοκομείο – Άγνωστος ο ακριβής αριθμός των επιβατών

Τρομακτικές εικόνες έρχονται στο φως, με ένα ελικόπτερο να πέφτει σε χωράφι κοντά σε μια παραθαλάσσια πόλη στη νήσο Γουάιτ στην Αγγλία, σήμερα το πρωί Δευτέρα (25/8/2025). Σύμφωνα με πληροφορίες ένας άνθρωπος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ, στην Αγγλία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αεροδιακομιδής δήλωσε ότι περιέθαλψε και μετέφερε με ελικόπτερο ένα άτομο σε νοσοκομείο.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πόσοι άνθρωποι επέβαιναν ή αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Βέβαια μια μάρτυρας δήλωσε σε τοπικό μέσο ότι είδε το ελικόπτερο να «περιστρέφεται» πριν συντριβεί σε έναν φράκτη ενώ ισχυρίστηκε ότι είδε τέσσερα άτομα να βρίσκονται μέσα στην καμπίνα.

BREAKING: One patient has been airlifted to hospital after a helicopter crashed into a field on the Isle of Wight, emergency services say.https://t.co/cstXOxmLiF



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DHcL1SOA50 — Sky News (@SkyNews) August 25, 2025

Μια ομάδα έχει αποσταλεί για να διερευνήσει το ατύχημα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Helicopter crashes near Ventnor, Isle of Wight, UK on A3020 Shanklin Rd. One person airlifted to hospital; number of others on board unclear. pic.twitter.com/WOtaH5cuVP — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 25, 2025

Hampshire & Isle of Wight Air Ambulance confirmed one patient was treated and flown to University Hospital Southampton after the Isle of Wight helicopter crash near Shanklin.



No details yet on their condition.



Police say investigations are ongoing. #IsleOfWight pic.twitter.com/zGPuAwCWVP — BPI News (@BPINewsOrg) August 25, 2025

«Ο δρόμος είναι κλειστός λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται στο σημείο, οπότε παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.