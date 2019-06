Καζάνι που βράζει θυμίζει η Αλβανία όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Tν απόφαση να ακυρώσει τις προγραμματισμένες για τις 30 Ιουνίου Δημοτικές εκλογές έλαβε ο πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα. Προχώρησε στην ακύρωσή τους αφού όπως αναφέρει η προεδρία της χώρας «οι πολιτικές εξελίξεις δεν το επιτρέπουν», μετά από μήνες άγριων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Ο Ράμα απάντησε ανακοινώνοντας πως οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά, όπως αναφέρει το BBC. Τη ίδια ώρα πλήθος διαδηλωτών βγήκε στους δρόμους των Τιράνων ζητώντας την παραίτηση Ράμα.

Υπήρξαν μάχες μεταξύ των διαδηλωτών και των αστυνομικών, ενώ έγινε και εκτεταμένη χρήση χημικών προκειμένου να διαλυθεί ο κόσμος.

Anti-govt demonstrators flee from tear gas outside of the Albanian Parliament building in Tirana, which police used on the crowd of protesters after they turned violent, throwing fireworks and smoke bombs at the Office of PM Edi Rama. pic.twitter.com/JB0N4sTqeg

— Balkan Insight (@BalkanInsight) June 8, 2019