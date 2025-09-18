Αλβανία: Χάος στο κοινοβούλιο για τη Ντιέλα – Πετούσαν το Σύνταγμα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης λόγω της υπουργού AI

Σκηνές αλλοφροσύνης επικράτησαν στο κοινοβούλιο της Αλβανίας, με την αντιπολίτευση να αντιδρά έντονα στην…υπουργοποίηση από τον Έντι Ράμα, της Ντιέλα, ενός ρομπότ AI.

Ο διορισμός του ρομπότ με το όνομα Ντιέλα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, που ξέσπασε μέσα στο κοινοβούλιο, όταν Έντι Ράμα παρουσίασε μια «ομιλία».

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου και διακόπηκε η συνεδρίαση, με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλης πάνω από τον Ράμα.

«Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», «είπε» το avatar που μοιάζει με γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά – σε βίντεο που προβλήθηκε στους βουλευτές.

Ο Ράμα εξήγησε ότι η «υπουργός» δεν είναι παρά ένας ψηφιακός βοηθός που θα χρησιμοποιείται για τη μείωση της διαφθοράς, της ευνοιοκρατίας και των συγκρούσεων συμφερόντων στις δημόσιες προμήθειες. Το εργαλείο αυτό ήδη λειτουργεί στην ψηφιακή πύλη e-Albania.

Το πρωί της Πέμπτης, πριν από τη συνεδρίαση της Βουλής, ο Ράμα ανακοίνωσε στο Facebook ότι η Ντιέλα έχει πλέον και δική της σελίδα, μέσω της οποίας θα απαντά σε ερωτήσεις πολιτών. Σε σχετικό βίντεο στην πλατφόρμα, η Ντιέλα δήλωνε: «Γεια σας, είμαι η Ντιέλα. Χάρη στη σκληρή δουλειά μου ως βοηθός σας, εκλέχθηκα Υπουργός Επικρατείας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Η αποστολή μου τώρα είναι να διευκολύνω καθημερινά το έργο της κυβέρνησης».

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν ότι η παρουσίαση της Ντιέλα αποτελεί «στάχτη στα μάτια» για να κρυφτεί η κακή διακυβέρνηση του Ράμα, ο οποίος επανεξελέγη για τέταρτη συνεχόμενη θητεία τον Μάιο, με το Σοσιαλιστικό Κόμμα να εξασφαλίζει 83 από τις 140 έδρες.

Ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, Σαλί Μπερίσα, χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου» την απόφαση του προέδρου της Δημοκρατίας να εγκρίνει τον διορισμό μιας «εικονικής υπουργού». Σε δηλώσεις του μετά την αποχώρηση της κοινοβουλευτικής του ομάδας από τη συνεδρίαση της Βουλής, ο Μπερίσα κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «προσβάλλει το Σύνταγμα» και ότι ενεργεί ως «όργανο του Ράμα».

Ο Γκαζμέντ Μπάρντι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι η Ντιέλα του Έντι Ράμα είναι μια προπαγανδιστική φαντασίωση. Η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι η πραγματικότητα». Πρόσθεσε επίσης ότι «η Ντιέλα δεν είναι όραμα, αλλά ένα εικονικό προσωπείο για να κρύψει τις τεράστιες καθημερινές κλοπές αυτής της κυβέρνησης».

Η συνεδρίαση της Πέμπτης επρόκειτο να είναι αφιερωμένη στην ψήφο εμπιστοσύνης για το νέο υπουργικό συμβούλιο και το κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι 82 βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος ψήφισαν υπέρ, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απείχαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσίαση της Ντιέλα.

Παραδοσιακά, η συνεδρίαση αυτή διαρκεί πολλές ώρες, με ομιλίες όλων των βουλευτών και αναλυτικές τοποθετήσεις. Ωστόσο, αυτή τη φορά κράτησε μόλις 25 λεπτά, λόγω της έντασης που προκάλεσε η παρουσίαση της Ντιέλα.

Ο πολιτικός αναλυτής Άντι Μπουσάτι χαρακτήρισε την κατάσταση «πρωτοφανή», καθώς δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος ούτε συζήτηση. «Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν άκουσαν ούτε τον πρωθυπουργό ούτε τους υπουργούς για τους στόχους τους, ούτε την αντιπολίτευση που θα μπορούσε να τους αντικρούσει. Ψήφισαν σαν πρόβατα, δημιουργώντας μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στα τριάντα χρόνια της μετακομμουνιστικής περιόδου», τόνισε.