Αμερικανικές εκλογές: Ηλικιωμένη ψήφισε φορώντας από τη μέση και πάνω μόνο το σουτιέν της

Ένα απίστευτο απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας για τις αμερικανικές εκλογές, με μία γυναίκα οπαδό του υποψηφίου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να ψηφίζει φορώντας από τη μέση και πάνω μόνο το σουτιέν της.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο (26.10.24) στο Hamilton Township, Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ. Η γυναίκα πήγε να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα για τις αμερικανικές εκλογές, φορώντας καπέλο και μία μπλούζα με διακριτικά υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι για την ομαλή εκλογική διαδικασία, την ενημέρωσαν πως δεν επιτρέπεται να ψηφίσει με τέτοια εμφάνιση.

Μάλιστα, η Jill Moyer, πρόεδρος του εκλογικού συμβουλίου της κομητείας Mercer, εξήγησε στη γυναίκα πως πρέπει πρώτα να αλλάξει για να μπει στην κάλπη, διαβεβαιώνοντάς την πως δεν θα χάσει τη σειρά της στην ουρά.

Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, η ηλικιωμένη έσκισε την μπλούζα της, την κούνησαν σαν λάσο με πείσμα και στη συνέχεια ψήφισε φορώντας μόνο το σουτιέν, όπως αναφέρει η New York Post.

«Πριν προλάβω να τα πω όλα, έβγαλε τη μπλούζα της και άρχισε να την κουνάει», δήλωσε η Moyer στο NJ.com.

NJ woman rips off top, votes in bra after being told to ditch MAGA gear https://t.co/GUkzpK7n4t pic.twitter.com/gpzOY7gzUo