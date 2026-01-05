Κόσμος

Άμστερνταμ: Σοβαρά προβλήματα σε αεροπλάνα και τρένα εξαιτίας του χιονιού – Ακυρώθηκαν πάνω από 500 πτήσεις στο Σκίπολ

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και ατυχήματα ακόμα και στο οδικό δίκτυο
Αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σκίπολ

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσαν σήμερα (5/1/2026) οι χιονοπτώσεις στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία ενώ εκατοντάδες πτήσεις, συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο του Σκίπολ, ματαιώθηκαν και τα τρένα στην περιοχή του Άμστερνταμ ακινητοποιήθηκαν.

Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, το Σκίπολ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης, ματαίωσε σήμερα το πρωί σχεδόν 500 πτήσεις και έκλεισε για τις εισερχόμενες μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδος εξαιτίας του χιονιού που έχει κάνει κάτασπρη την πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Τα αεροπλάνα με προορισμό το Άμστερνταμ εκτράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το αεροδρόμιο ήδη αναγκάστηκε να ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις από την Παρασκευή εξαιτίας του χιονιού και του πάγου από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το χιόνι, το οποίο σήμερα το πρωί κάλυπτε μεγάλα τμήματα της Ολλανδίας, προκάλεσε τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις.

Η ολλανδική σιδηροδρομική εταιρεία NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο της δεν κινήθηκε στην περιοχή γύρω από το Άμστερνταμ και ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες επλήγησαν σημαντικά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις και ατυχήματα στους δρόμους, παρότι οι αρχές συμβούλευσαν τους κατοίκους να μένουν στα σπίτια τους αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος.

Οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στη χώρα όλη την εβδομάδα.

