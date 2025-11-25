Άνεργος στην Ιταλία παρίστανε τη νεκρή μητέρα του για εισπράττει τη σύνταξη – Κρατούσε το πτώμα μέσα στο σπίτι

Κάτι ανάμεσα σε «Ψυχώ» και «Mrs. Doubtfire», είναι η ιστορία που έρχεται από την όχι και τόσο μακρινή Ιταλία, με έναν άνεργο άνδρα να παριστάνει τη νεκρή μητέρα του για να εισπράττει τη σύνταξή της.

Το γεγονός ότι ο 56χρονος για σχεδόν 3 χρόνια βαφόταν και ντυνόταν παριστάνοντας τη μητέρα του, ενώ είχε το πτώμα της μέσα στο σπίτι, έχει σοκάρει την Ιταλία με τις ιταλικές αρχές να το αποκαλούν ως «σκάνδαλο Mrs. Doubtfire».

Ο άνδρας, έκρυψε το μουμιοποιημένο σώμα της μητέρας του στο σπίτι τους μετά τον θάνατό της, ανέφερε η εφημερίδα Corriere della Sera. Η μητέρα του, Γκρατσιέλλα Νταλλ’ Όλιο, πέθανε σε ηλικία 82 ετών, αλλά ο γιος της δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατό της.

Αντί γι’ αυτό, έβαλε το σώμα της μέσα σε έναν υπνόσακο και το έκρυψε στο πλυσταριό, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Την ίδια στιγμή, ο γιος φρόντιζε να αντιγράφει κάθε λεπτομέρεια της μητέρας του – ακόμη και το μακιγιάζ της – ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Μάλιστα κατάφερε να ανανεώσει την ταυτότητά της σε δημόσια υπηρεσία στα περίχωρα της Μάντοβα, μετά τον θάνατό της.

Χάρη στη σύνταξη της μητέρας του και σε τρία ακίνητα που είχε στην κατοχή της, ο άνδρας φέρεται να κέρδιζε περίπου πάνω από 52.000 ευρώ το χρόνο.

Τελικά, ένας προσεκτικός δημόσιος υπάλληλος υποπτεύτηκε την απάτη, αφού παρατήρησε τα «ανδρικά» χαρακτηριστικά του, όπως τη βαριά φωνή και τον «χοντρό λαιμό». Ενημέρωσε τις αρχές, οι οποίες συνέκριναν φωτογραφίες της Νταλλ’ Όλιο και του γιου της και κατάλαβαν την απάτη.

Graziella Dall’Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte y, en cambio, siguió cobrando su pensión, hasta que fue descubierto.



Puedes leer:https://t.co/UIglTbF2CV#DeÚltimoMinuto#ElPeriódicodelaVerdad pic.twitter.com/VODW2HLtO1 — De Último Minuto (@UltimominutoTW) November 24, 2025

Ο γιος επέτρεψε στην αστυνομία να ψάξει το σπίτι του, όπου εντόπισαν το σώμα της μητέρας του. Οι αρχές δεν υποπτεύονται εγκληματική ενέργεια για τον θάνατό της, όμως θα πρέπει να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

«Πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά αυτό θα το επιβεβαιώσει η νεκροψία. Είναι μια πολύ παράξενη και πάρα πολύ θλιβερή ιστορία», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπόργκο Βιρτζίλιο, Φραντσέσκο Απόρτι.