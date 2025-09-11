Απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ – Δόθηκε εντολή εκκένωσης

Απειλή για τοποθέτηση βόμβας στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ με τις Αρχές να καλούν σε εκκένωση του κτιρίου με τους αστυνομικούς να ελέγχουν το κτίριο, το οποίο κρίθηκε «καθαρό».

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα, ωστόσο για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκκένωση του κτιρίου.

Συγκεκριμένα τα γραφεία της Γερουσίας μόλις έλαβαν ειδοποίηση που ενημερώνει το προσωπικό να αποφύγει την έδρα, η οποία βρίσκεται στην Ουάσιγκτον.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η Αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στην έδρα του Εθνικού Δημοκρατικού Κομιτάτου (DNC).

Το προσωπικό καλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».