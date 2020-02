Εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια πλοίων ματαιώθηκαν σήμερα σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη καθώς η καταιγίδα Κιάρα σαρώνει την περιοχή έχοντας περάσει από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Τμήματα της βόρειας Γαλλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό και οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να αποφεύγουν τις παραλίες.

Η Βρετανία επλήγη περισσότερο από την Κιάρα χθες Κυριακή με εκτεταμένες πλημμύρες στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) έχει θέσει σε πορτοκαλί συναγερμό τη χώρα και έχει προειδοποιήσει για ισχυρούς ανέμους, σφοδρές βροχοπτώσεις και χιόνι.

This is the terrifying moment a plane lands at Birmingham Airport during Storm #Ciarastorm. 😨



Hats of to the pilots. I would probably never fly again if I was on that plane , normal landing is terrifying enough for me 😂 pic.twitter.com/553JeO7JnG