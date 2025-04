Απίστευτο παραλήρημα από τη στενή συνεργάτη του Τραμπ, Πόλα Γουάιτ: «Οι χριστιανοί πρέπει να επισκέπτονται το Ισραήλ για να γίνουν δεκτοί στον παράδεισο»

Η στενή σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ είναι ευρέως γνωστή. Το καλόπιασμα όμως της Πόλα Γουάιτ, της συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ για θρησκευτικά ζητήματα, στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πήγε αυτές τις σχέσεις σε άλλο επίπεδο. Στο επίκεντρο αυτού του καλοπιάσματος… οι χριστιανοί.

Πόλα Γουάιτ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συνομίλησαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ στις ΗΠΑ. Σε εκείνη τη συνάντηση, η στενή συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως όλοι οι χριστιανοί οφείλουν να επισκέπτονται το Ισραήλ ώστε να γίνουν δεκτοί στον παράδεισο.

Όπως είναι λογικό, αυτή η δήλωση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων μιας και τα γενικότερα στοιχεία δίνουν πως το χριστιανικό στοιχείο στα παλαιστινιακά εδάφη αρχίζει να εξαλείφεται.

Σε άλλη στιγμή, η Πόλα Γουάιτ ενστερνίστηκε τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στις οποίες ανέφερε πως οι διώξεις των Χριστιανών Παλαιστινίων είναι μέρος του γενικότερου ψεύτικου αφηγήματος το οποίο «χρηματοδοτείται από χώρες όπως το Κατάρ και το Ιράν.

Trump’s Protestant faith advisor Paula White says Christians should be “mandated to go to Israel before you get to heaven.”



