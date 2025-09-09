Απόπειρα δολοφονίας της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς στην Ντόχα – Επιβεβαιώνει ο ισραηλινός στρατός

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη (09.09.2025) στην Ντόχα του Κατάρ αφού αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι άκουσαν πολλές εκρήξεις.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από την πρωτεύουσα του Κατάρ φαίνεται πυκνός καπνός, ενώ ένας κάτοικος που ζει στη Ντόχα δήλωσε στο Al Arabiya English ότι άκουσε τουλάχιστον πέντε εκρήξεις.

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Κανάλι 12, πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς, τα οποία βρίσκονται στο Κατάρ.

Foreign reports: Explosions in Doha, the capital of Qatar. First footage from Doha, the capital of Qatar. Did Hamas officials just die? pic.twitter.com/HIFI6B5Xzy — Israel News Pulse (@israelnewspulse) September 9, 2025

Στόχος της ισραηλινής επιχείρησης ήταν τα κεντρικά γραφεία της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, για την εξουδετέρωση ανώτερων στελεχών.