«Άρπαξε» αιμοσταγείς τζιχαντιστές ο Τραμπ! Βασάνιζαν, αποκεφάλιζαν και τους φώναζαν Beatles!

Δύο διαβόητοι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, γνωστοί με το παρωνύμιο “Beatles”, που κρατούνταν από τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία παραδόθηκαν στον αμερικανικό στρατό εξαιτίας της τουρκικής επίθεσης στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

«Στην περίπτωση που η Τουρκία χάσει τον έλεγχο (των τζιχαντιστών μαχητών που κρατούνται από τους Κούρδους στη Συρία) οι ΗΠΑ έχουν ήδη απομακρύνει από τη χώρα και έχουν μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, υπό τον έλεγχο του αμερικανικού στρατού, δύο μαχητές του ΙΚ, γνωστούς ως “Beetles” (sic), οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε αποκεφαλισμούς στη Συρία», έγραψε ο Τραμπ. «Είναι οι χειρότεροι των χειρότερων!», πρόσθεσε.

Δείτε το tweet

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019