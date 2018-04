Avicii: Η φωτογραφία με το ποτό που προκαλεί ερωτήματα – Ο μελωδικός τρόπος που τον τίμησε η Ολλανδία

Κανείς μετά από αρκετά 24ωρα δεν γνωρίζει τι ήταν αυτό που «σκότωσε» τον Dj Avicii. Ο Σουηδός Dj και παραγωγός κατά κόσμον Τιμ Μπέργκλινγκ έδειχνε να έχει αφήσει πίσω του τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε λόγω του εθισμού του στο αλκοόλ. Ωστόσο, μία αποκλειστική φωτογραφία του TMZ έρχεται να προκαλέσει ερωτήματα.



Ο Avicii ποζάρει μαζί με δυο φίλους του σε μία βάρκα και κρατάει ένα ποτό! Κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για αλκοολούχο ποτό ή όχι, ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται ότι ο Avicii ίσως τελικά να μην καταφέρει να νικήσει τους δαίμονες του…

AVICII CHILLING ON YACHT WITH DRINK IN HAND Day Before Death (Photo Evidence) https://t.co/znqseSBu4L pic.twitter.com/eGL7BvInyu — @Avicii_RIP♚♚ (@SarmyWamo) April 22, 2018

Οι καμπάνες ήχησαν στα μεγαλύτερα hit του για να τον τιμήσουν

Με έναν απίστευτο τρόπο αποφάσισε η Ολλανδία να τιμήσει τον Dj Avicii. Για αυτό και οι καμπάνες του Καθεδρικού Πύργου της Ουτρέχτης το πρωί της Κυριακής (22.04.2018) ήχησαν λίγο διαφορετικά! Και αυτό γιατί οι 13 καμπάνες του Πύργου ήχησαν στους ρυθμούς των επιτυχιών του Avicii: Wake Me Up, Without You και Hey Brother.

Δείτε το βίντεο

Avicii: Στο Ομάν η οικογένεια του

Η οικογένεια του παγκοσμίου φήμης Dj Avicii έφτασε στο Ομάν, όπου γράφτηκε η τελευταία σελίδα του ταλαντούχου μουσικού.

Η αστυνομία του Ομάν δήλωσε ότι οι γονείς, ο αδελφός και οι δύο αδελφές του βρίσκονται στη χώρα για να οργανώσουν την επιστροφή του αγαπημένου τους στην Σουηδία. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι η οικογένεια του είναι συντετριμμένη. Η σορός του αναμένεται να επιστρέψει αεροπορικώς τέλη αυτή της εβδομάδας.

Δυο νεκροψίες

Δύο διαφορετικές νεκροψίες πραγματοποιήθηκαν στη σορό του DJ την Παρασκευή (20.04.2018) και το Σάββατο (21.04.2018) και σε πρώτη φάση οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει υποψία για εγκληματική ενέργεια που να οδήγησε στο θάνατό του» σύμφωνα με πηγή από τις αστυνομικές αρχές που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Εκτιμάται πως μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις θα υπάρξει περισσότερη πληροφόρηση.