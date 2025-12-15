Axios: Έξαλλος ο Τραμπ με τον Νατανιάχου μετά την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς – «Παραβίασε την εκεχειρία»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αυστηρό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με το Axios.

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα του Axios ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται οργισμένος με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου τονίζοντας πως η δολοφονία ενός υψηλόβαθμου διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο αποτέλεσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, για την οποία μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το οργισμένο μήνυμα από τον Λευκό Οίκο έρχεται εν μέσω έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ αναφορικά με την επόμενη φάση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ευρύτερη περιφερειακή πολιτική του Νετανιάχουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους δυο αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχουν εκνευριστεί πολύ με τον Νετανιάχου.

Να σημειωθεί ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις 29 Δεκεμβρίου.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ σκότωσε τον αναπληρωτή διοικητή του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς και έναν από τους φερόμενους ως αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν ενημέρωσε ούτε συμβουλεύτηκε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

«Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: «Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε τις συμφωνίες, κάντε το, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε τη φήμη του προέδρου Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα»», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος είναι δυσαρεστημένος, αλλά ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο, ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» το θεωρούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι η Χαμάς ήταν αυτή που παραβίασε τη συμφωνία, επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επαναλαμβάνοντας τη διακίνηση όπλων, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Η δολοφονία του Raed Saad, ενός αρχιτρομοκράτη που εργάζονταν καθημερινά για να παραβιάσει τη συμφωνία και να αναζωπυρώσει τις μάχες, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios.

Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο στις εντάσεις μεταξύ του Λευκού Οίκου και της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι οι διασυνοριακές επιθέσεις του Νετανιάχου υπονομεύουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν την κυβέρνηση αλ-Σαράα να σταθεροποιήσει τη Συρία και υπονομεύουν τον στόχο της επίτευξης μιας νέας συμφωνίας ασφάλειας μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.

Για το ζήτημα της Γάζας, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι ο Νετανιάχου είναι κοντόφθαλμος σε πολλά θέματα, ειδικά όσον αφορά τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία απαιτεί την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία ότι πρέπει να είναι «καλύτερος εταίρος» στο θέμα της Γάζας.

«Ο Στιβ και ο Τζάρεντ είναι εξοργισμένοι από τη στάση του Ισραήλ σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Γάζα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στους Γουίοτκοφ και Κούσνερ.

Ο Λευκός Οίκος θέλει να προχωρήσει από τον πόλεμο στη Γάζα στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου και στη διεύρυνση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ηγέτες της περιοχής δεν εμπιστεύονται τον Νετανιάχου και έχουν πολλές αντιρρήσεις να συνεργαστούν μαζί του.

«Ο Νετανιάχου έχει μετατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια σε διεθνή παρία. Θα πρέπει να αναρωτηθεί γιατί ο Σίσι αρνείται να τον συναντήσει και γιατί πέντε χρόνια μετά τις Συμφωνίες του Αβραάμ δεν έχει ακόμη προσκληθεί να επισκεφθεί τα ΗΑΕ», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση. Αλλά αν ο Νετανιάχου δεν θέλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης, δεν θα σπαταλήσουμε το χρόνο μας προσπαθώντας να διευρύνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ», πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.