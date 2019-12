Αυτή η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση κόστισε μόνο 100 λίρες! Video

Θα περίμενε κανείς ότι πρόκειται για μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση… υπερπαραγωγή. Κι όμως, κόστισε μόλις 100 λίρες. Πρωταγωνιστής, ο -μόλις δύο ετών- Άρθουρ, γιος του διαφημιστή. Ο μικρός Άρθουρ ξυπνά το πρωί και πηγαίνει για δουλειά σε ένα μικρό μαγαζί, την περίοδο των Χριστουγέννων.

“Γίνε παιδί τα φετινά Χριστούγεννα”, είναι το μήνυμα. Όπως εξήγησε ο διαφημιστής, ο σκοπός του ήταν να παρακινήσει τον κόσμο να κάνει τις αγορές του από συνοικιακά μαγαζιά.

Here it is, the Hafod Hardware Christmas Advert 2019 #BeAKidThisChristmas pic.twitter.com/ThoZPKYuyt

