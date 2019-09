Δέος! Το “μάτι” του τυφώνα Ντόριαν όπως φαίνεται από το διάστημα!

Η φωτογραφία προκαλεί δέος με τον αστροναύτη Nick Hague να κάνει λόγο για το “μάτι” του τυφώνα και να τονίζει με ανάρτησή του στο twitter πως “μπορείτε να νιώσετε τη δύναμη της καταιγίδας όταν κοιτάζετε το βλέμμα της από ψηλά. Μείνετε ασφαλείς”.

The eye of #HurricaneDorain. You can feel the power of the storm when you stare into its eye from above. Stay safe everyone! pic.twitter.com/yN3MGidY3N

— Nick Hague (@AstroHague) 2 Σεπτεμβρίου 2019