Διάσημος ηθοποιός βγήκε ζωντανός από φοβερό τροχαίο!

Σοκάρουν οι εικόνες από το αυτοκίνητο του διάσημου ηθοποιού Κέβιν Χαρτ μετά το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη με αποτέλεσμα να τραυματισθεί στην πλάτη, ενώ παρέμενε εγκλωβισμένος μαζί με άλλο 2 άτομα.

Το ατύχημα έγινε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στους λόφους του Μαλιμπού. Ο 40χρονος ηθοποιός δεν ήταν στο τιμόνι του οδηγού στο αυτοκίνητο αντίκα του Plymouth Barracuda, βγήκε από την πορεία του και άρχισε να κατρακυλάει στον λόφο.

Ο Κέβιν Χαρτ εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο μαζί με άλλα δυο άτομα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες μέλη της ασφάλειας του διάσημου ηθοποιού εμφανίστηκαν λίγο μετά το ατύχημα με άλλο αυτοκίνητο και τον παρέλαβαν.

Οι εικόνες που είχε αποκλειστικά το TMZ δείχνουν το αυτοκίνητο να έχει σμπαραλιαστεί. Η οροφή έφυγε εντελώς.

Kevin Hart's Car Goes Off Road in Nasty Accident, 2 Passengers Trapped https://t.co/ci4Ay42Qij

— TMZ (@TMZ) September 1, 2019