Διέρρευσε το σχέδιο Νετανιάχου για την πλήρη κατοχή της Γάζας: Εκκένωση 1 εκατ. Παλαιστινίων, στρατιωτικές επιθέσεις και στήριξη από τον Τραμπ

Το «πράσινο φως» για την πλήρη κατοχή της Γάζας αναμένει να λάβει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ για την Πέμπτη (07.08.2025).

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», το απόρρητο σχέδιο, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης δείχνει να είναι ένας συμβιβασμός με τους στρατηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), οι οποίοι φέρονται να διαφωνούσαν σε μία πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα της Γάζας.

Μάλιστα, ρεπορτάζ του ισραηλινού «Channel 12», αναφέρει ότι το σχέδιο Νετανιάχου εστιάζει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ειδικότερα, στην πρώτη φάση του σχεδίου, το Ισραήλ θα εκδώσει εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της Γάζας – περίπου 1 εκατομμύριο, σε σύνολο δύο εκ. του πληθυσμού της Λωρίδας – προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της πόλης, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μία στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί από τέσσερα σε 16, αν και το δίκτυο δεν διευκρίνισε εάν όλα τα σημεία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η έκθεση στην οποία αναφέρεται το «Channel 12» σημειώνει ότι αυτή η επέκταση του συστήματος της ανθρωπιστικής βοήθειας θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Ο στόχος σύμφωνα με την έκθεση Νετανιάχου είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς και η πόλη της Γάζας να βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα – Τουλάχιστον 44 νεκροί

Τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα χθες Τετάρτη (06.08.2025), σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera.

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται τουλάχιστον 18 άτομα που σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν απεγνωσμένα την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα, τουλάχιστον 61.158 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, συμπεριλαμβανομένων 193 που πέθαναν από την πείνα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς την Τετάρτη.

Το υπουργείο ανέφερε ότι πέντε άτομα πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τον Οκτώβριο του 2023 σε 193, ανάμεσα στους οποίους είναι 96 παιδιά.

Σημείωσε, επίσης, ότι 87 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 570 τραυματίστηκαν, ενώ προσπαθούσαν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια την Τετάρτη, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν, ενώ ζητούσαν βοήθεια σε 1.655, με περισσότερους από 11.800 άλλους τραυματίες από τις 27 Μαΐου.