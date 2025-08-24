Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία – Μεταξύ Σμύρνης και Μπαλικεσίρ το επίκεντρο

Δύο σεισμοί μεγέθους 4,8 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία με διαφορά 16 λεπτών η μία δόνηση από την άλλη το βράδυ της Κυριακής (24.08.2025).

Οι δύο σεισμοί προέρχονται από την περιοχή ανάμεσα στη Σμύρνη και το Μπαλικεσίρ στη δυτική Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εντοπίζεται 55 χιλιόμετρα νότια από το Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

M4.9 earthquake struck Western Turkey on Aug 24, 18:58 UTC (21:58 local).



Epicenter 7 km NE of Sındırgı, 53 km SE of Balıkesir, depth 9 km. No immediate damage reports.#deprem #gimpa #sismo pic.twitter.com/45937ITy6T — GeoTechWar (@geotechwar) August 24, 2025

Το εστιακό βάθος των 4,8 βαθμών βρίσκεται στα 7 χιλιόμετρα, ενώ των 4,5 R στα 11 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ανατολική Τουρκία σεισμός 6,1 Ρίχτερ.