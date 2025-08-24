Κόσμος

Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία – Μεταξύ Σμύρνης και Μπαλικεσίρ το επίκεντρο

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ανατολική Τουρκία σεισμός 6,1 Ρίχτερ
Σεισμός στην Τουρκία
Φωτογραφία από Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Δύο σεισμοί μεγέθους 4,8 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία με διαφορά 16 λεπτών η μία δόνηση από την άλλη το βράδυ της Κυριακής (24.08.2025).

Οι δύο σεισμοί προέρχονται από την περιοχή ανάμεσα στη Σμύρνη και το Μπαλικεσίρ στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εντοπίζεται 55 χιλιόμετρα νότια από το Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

 

Το εστιακό βάθος των 4,8 βαθμών βρίσκεται στα 7 χιλιόμετρα, ενώ των 4,5 R στα 11 χλμ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ανατολική Τουρκία σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Κόσμος
