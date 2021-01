Εισβολή στο Καπιτώλιο: Σοκαρισμένος ο Στόλτενμπεργκ – Ανησυχία από Τριντό και Σασόλι

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τα όσα διαδραματίζονται στην Ουάσιγκτον με την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο με τις διεθνείς αντιδράσεις να πολλές.

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο τουίτερ.

Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected.