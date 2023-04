Τα πτώματα 34 μεταναστών, οι οποίοι πνίγηκαν στην Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα ευρωπαϊκά παράλια, εντοπίστηκαν τις τελευταίες πέντε ημέρες σε ακτές της Λιβύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24.4.2023) η Ερυθρά Ημισέληνος.

«Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αφού ειδοποιηθήκαμε για το ναυάγιο ενός πλοιαρίου με μετανάστες κοντά στα ανοιχτά της Σαμπράτα (δυτική Λιβύη), ανασύρθηκαν 11 πτώματα και παραδόθηκαν στις αρχές της πόλης ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 34 νεκρούς», ανέφερε η Λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος σε ανάρτησή της στο Facebook.

Την περασμένη Τετάρτη είχαν εντοπιστεί έξι πτώματα σε παραλία της Σαμπράτα ενώ την Κυριακή βρέθηκαν άλλα 17. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Τρίπολης. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Facebook δείχνουν εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου να βάζουν τα πτώματα μέσα σε μαύρους σάκους και να τα μεταφέρουν σε ασθενοφόρα.

«Ένα φουσκωτό που μετέφερε δεκάδες μετανάστες ανατράπηκε σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Σαμπράτα την Τετάρτη» ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας που αναμένει ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. «Σε τέτοιου είδους δυστυχήματα, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μηδαμινές, κυρίως επειδή δεν υπήρξε κανένα κάλεσμα για παροχή βοήθειας», πρόσθεσε.

