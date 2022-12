Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Γλασκώβης στην Σκωτία μετά από την εύρεση ενός ύποπτου… ασυνόδευτου πακέτου σε χώρο των εγκαταστάσεων. Οι αρχές του αεροδρομίου της Σκωτίας εκκένωσαν αμέσως το αεροδρόμιο υπό τον φόβο το πακέτο να περιέχει κάποιο εκρηκτικό μηχανισμό και μετέφεραν τον κόσμο σε πάρκινγκ έξω απ’ αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ειδικοί πυροτεχνουργοί που προσπαθούσαν να εξετάσουν ύποπτο πακέτο και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για βόμβα. Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου σε συνεργασία με τις αρχές προχώρησαν σε ακυρώσεις ή καθυστερήσεις πολλών πτήσεων.

Οι αρχές μοίρασαν αμέσως αλουμινένιες κουβέρτες στους εκατοντάδες επιβάτες, που μεταφέρθηκαν σε πάρκινγκ έξω από το αεροδρόμιο και πέρα από την ταλαιπωρία είχαν να αντιμετωπίσουν και το ψύχος που επικρατεί στην πόλη της Σκωτίας. Στο σημείο έσπευσαν εξάλλου και μέλη του Στρατού Σωτηρίας, τα οποία μοίρασαν ζεστά ροφήματα στον κόσμο.

Large queues have formed outside Glasgow airport after passengers were evacuated following concerns over an item in a passengers bag. A Royal Navy bomb disposal unit and bomb disposal robot has been spotted at the scene. #glasgowairport pic.twitter.com/xukZqDf35P

People have been waiting since 6am, Salvation Army are serving free hot drinks. The airport have handed out blankets and communication has been consistent but not very thorough. pic.twitter.com/NebnujykXW