Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Κύπρου: Εντοπίστηκε ύποπτο UAV κοντά στον Λίβανο, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026) στην Κύπρο καθώς εντοπίστηκε ύποπτο UAV κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο εναέριος χώρος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε στα social media τον εντοπισμό του ύποπτου UAV στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ελληνικά F-16 που έφτασαν στην Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες, απογειώθηκαν αμέσως με σκοπό την αναχαίτιση του ύποπτου UAV χωρίς όμως να βρoυν κάτι και έτσι επέστρεψαν στην Πάφο.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εξαιτίας του περιστατικού, πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.