Κόσμος

Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Κύπρου: Εντοπίστηκε ύποπτο UAV κοντά στον Λίβανο, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16

Τα ελληνικά F-16 που βρέθηκαν στο σημείο επαφής για την αναχαίτιση του ύποπτου UAV, δεν βρήκαν κάτι και έτσι επέστρεψαν στην Πάφο - Πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα
αεροπλάνο
REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026) στην Κύπρο καθώς εντοπίστηκε ύποπτο UAV κοντά στον εναέριο χώρο του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο εναέριος χώρος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε στα social media τον εντοπισμό του ύποπτου UAV στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Τα ελληνικά F-16 που έφτασαν στην Κύπρο τις προηγούμενες ημέρες, απογειώθηκαν αμέσως με σκοπό την αναχαίτιση του ύποπτου UAV χωρίς όμως να βρoυν κάτι και έτσι επέστρεψαν στην Πάφο.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εξαιτίας του περιστατικού, πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
147
125
97
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο: Εκρήξεις σε Βηρυτό και υποδομές της Χεζμπολάχ – Εντολή εκκένωσης και νεκροί
Η Χεζμπολάχ ζητά εκδίκηση για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να αποκεφαλίσει την σιιτική οργάνωση - Κατεδαφίστηκαν κτίρια και ξενοδοχείο - Πάνω από 50 οι νεκροί
REUTERS
Ανάλυση Politico: Γιατί ο σιωπηλός Μερτς παρακολουθούσε ανήμπορος τον λαλίστατο Τραμπ να επιτίθεται σε Ευρωπαίους ηγέτες
Πρόκειται για ένδειξη αδυναμίας ή για τακτική της γερμανικής διπλωματίας και του ίδιου του Μερτς να καταφύγει στην κολακεία ώστε να αποκομίσει περισσότερα στη συνέχεια από τον Τραμπ;
Τραμπ και Μερτς στο Οβάλ Γραφείο 18
Newsit logo
Newsit logo