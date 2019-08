Ελ Πάσο: Οργή και φρίκη για το μακελειό με τους 20 νεκρούς – Αίματα και πτώματα παντού – video

Νεαρός έσπειρε τον θάνατο σε πολυκατάστημα στην πόλη Ελ Πάσο, στο Τέξας (νότιες ΗΠΑ), όπου άνοιξε πυρ και σκότωσε είκοσι ανθρώπους που είχαν πάει ανυποψίαστοι να κάνουν τα ψώνια τους, πριν συλληφθεί.

Από τα πυρά του άνδρα, ο οποίος άρχισε να ρίχνει χθες το πρωί στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο, τραυματίστηκαν άλλοι 26 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα καταγράφονται οι στιγμές του απόλυτου τρόμου, με κόσμο να τρέχει να ξεφύγει η να κρύβεται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οπλοφόρος, λευκός, 21 ετών, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε το «τραγικό» μακελειό στο Ελ Πάσο, κατ’ αυτόν «μια άνανδρη ενέργεια» και «μια πράξη μίσους». «Δεν υπάρχουν λόγοι ούτε προσχήματα που θα δικαιολογήσουν ποτέ τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας μέσω Twitter.

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday

«Σήμερα, ο πληθυσμός του Ελ Πάσο επλήγη από μια ειδεχθή και παράλογη πράξη βίας», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

«Είκοσι αθώοι άνθρωποι από το Ελ Πάσο έχασαν τη ζωή τους», πρόσθεσε ο κυβερνήτης Άμποτ αργότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, καλώντας τους συμπολίτες του να «ενωθούν», όποια κι αν είναι η καταγωγή τους, για να ξεπεραστεί αυτή η «καταστροφή».

Πριν καν ο Άμποτ προφέρει αυτά τα λόγια, εκατοντάδες κάτοικοι της πόλης, στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, ανταποκρίθηκαν μαζικά στην έκκληση της αστυνομίας και πήγαν να δώσουν αίμα για τους τραυματίες, που διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία.

«Έχουμε έντεκα θύματα ηλικίας 35 ως 82 ετών στο νοσοκομείο μας», ανέφερε ο Ντέιβιντ Σιμπ, ο διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Ντελ Σολ. «Οι εννέα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, εκ των οποίων οι τρεις είναι μεταξύ ζωής και θανάτου», διευκρίνισε στο CNN.

Ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ενημέρωσε ότι τρεις πολίτες της χώρας του συγκαταλέγονται στους νεκρούς στο Ελ Πάσο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του σε όλα τα θύματα της επίθεσης. Θύμισε ότι η πόλη όπου έγινε το μακελειό βρίσκεται απέναντι στη Σιουδάδ Χουάρες, ένα από τα σημεία συγκέντρωσης των μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν στην επικράτεια των ΗΠΑ, κι έκανε λόγο για «αδελφική συνύπαρξη» μεταξύ «όσων ζουν στη Σιουδάδ Χουάρες και στο Ελ Πάσο».

Ο μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ ανέφερε ότι στην επίθεση τραυματίστηκαν έξι πολίτες της χώρας, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 10 ετών.

Σύμφωνα με ορισμένα ΜΜΕ, δράστης της σφαγής είναι ο Πάτρικ Κρούσιους, 21 ετών, κάτοικος προαστίου του Ντάλας.

Σε στιγμιότυπο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που ανέβασε ο τηλεοπτικός σταθμός KTSM, ο νεαρός εικονίζεται να κινείται προς το πολυκατάστημα με ένα τουφέκι στα χέρια και τα αυτιά του καλυμμένα με ωτοασπίδες σκοπευτηρίου.

Στο Γουόλμαρτ είχαν πάει πολλοί κάτοικοι του Ελ Πάσο να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο, που το πολυκατάστημα προσέφερε χθες με έκπτωση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μαγαζί ήταν ήδη κατάμεστο: 1.000 ως 3.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του.

Η Βανέσα Σάενς, 37 ετών, που πήγαινε στο εμπορικό κέντρο με τον γιο της, ενός έτους, και τη μητέρα της, είπε στο Fox News πως άκουσε κάτι που αρχικά της φάνηκε πως ήταν «πυροτεχνήματα», καθώς έψαχνε θέση να παρκάρει.

A Walmart in El Paso, TX became the latest scene of a mass shooting after a man in his 20s killed and injured several people pic.twitter.com/OM1c0Y8Hut

— Bloomberg TicToc (@tictoc) August 3, 2019