Δυο τρένα του περιφερειακού σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελβετία εκτροχιάστηκαν την Παρασκευή σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων η μία από την άλλη.

Αποτέλεσμα του εκτροχιασμού των δυο τρένων ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 12 επιβάτες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού της Βέρνης.

Το πρώτο τρένο εκτροχιάστηκε γύρω στις 17.30 (ώρα Ελλάδας) μεταξύ του Λίσερτς και του Μπιελ και το δεύτερο 20 λεπτά αργότερα στα περίχωρα του Μπίρεν τσουμ Χοφ.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες» είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Φλουρίνα Σενκ. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι ήταν οι επιβάτες των δύο τρένων.

Στο Μπίρεν τσουμ Χοφ, που απέχει 20 χιλιόμετρα από τη Βέρνη, τραυματίστηκαν εννέα ενήλικες και τρία παιδιά, σύμφωνα με τη Μαγκνταλένα Ραστ, την εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας.

Οι αρχές δεν είναι σε θέση να εξηγήσουν τα αίτια των διαδοχικών εκτροχιασμών. Σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία RBS, οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν σήμερα την Ελβετία ευθύνονται πιθανότατα για το δεύτερο ατύχημα.

